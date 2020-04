Burgemeesters bellen decorandi: 'Gefeliciteerd! Ik sta voor uw deur'

Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde feliciteerde de gedecoreerden op zijn eigen manier. Hij belde ze op, maar dan wel vóór het huis van de gelukkige.

Met een grote zwarte headset knoopt hij bij Andries Huisinga een gesprek aan en vraagt of ze in de tuin willen komen staan. Vol verrassing doet Andries Huisinga de deur open en ziet de bellende burgemeester.

'Ik had dit niet verwacht, maar ik merk wel dat het wat met me doet', zegt de gelukkige. Huisinga is al sinds 1978 vrijwilliger bij de Voetbalvereniging Westerwolde en bekleed daar meerdere functies.

Een aantal bekenden zijn ook naar het huis van Huisinga gekomen en staan met bloemen onder de armen klaar. 'Dat vind ik echt ontroerend', zegt hij. 'Ik ben er trots op.'

Ik wilde in ieder geval de mensen in de ogen kijken Jaap Velema - burgemeester Westerwolde

Andere manier

Velema bedacht een paar dagen geleden dat hij de lintjesontvangers op een iets andere manier wilde feliciteren dan andere burgemeesters. 'Het voelde niet goed om ze vanachter mijn bureau te bellen en op zo'n grote afstand te informeren', vertelt hij.

Bekijk hier hoe de uitreiking eraan toeging:



'Ik wilde in ieder geval de mensen in de ogen kijken, maar wel met alle gepast afstand en met inachtneming van de strikte regels van de noodvoorziening. Ik vond dat ze dat verdienden,' zegt Velema.

In de gemeente Westerwolde werden dit jaar in totaal vier inwoners Koninklijk onderscheiden. Mevrouw Blanke-Jansen, meneer Kats en meneer Bots, werden op dezelfde manier gefeliciteerd.

Anders dan anders

Waar burgemeester Velema de gelukkigen opzoekt, blijft burgemeester Koen Schuiling van de gemeente Groningen achter zijn bureau zitten.

Je wilt mensen heel graag echt in het zonnetje zetten, maar dat kan nu niet Koen Schuiling - burgemeester Groningen

'Ha Koen, moi! Ik zit net in een conference call, kan ik over een half uur even terugbellen?' Het is de eerste reactie van één van de vijftien decorandi in de gemeente Groningen, als Schuiling vrijdagochtend opbelt.

Eigenlijk stond een bijeenkomst in de Oosterpoort op de planning, maar de coronacrisis gooit roet in het eten.

Schuiling aan de telefoon.



'Het is niet zo leuk als je mensen zou toewensen op deze manier', zegt Schuiling. 'Je wilt mensen heel graag echt in het zonnetje zetten, maar dat kan nu niet.'

Chocola

Hoewel, in de loop van de dag krijgen mensen chocola en een bos bloemen thuis, met een brief van de burgemeester erbij. Een ambtenaar brengt dat bij de mensen langs.

Ik heb al heel wat huldigingen gekregen, maar dit is formidabel John ten Cate - gelukkige

Later wordt er 'echt recht gedaan aan de vele verdiensten die de mensen hebben gehad', zegt Schuiling. 'Daar moeten we, tijdens de coronacrisis, nog een goede vorm voor vinden. Maar dat komt ongetwijfeld goed.'

Kers op de taart

De 79-jarige John ten Cate is één van de mensen die door Schuiling is verrast. 'Wat een verrassing, een kers op de taart', zegt Ten Cate. 'Ik heb al heel wat huldigingen gekregen, maar dit is formidabel.'

'Het was heel vreemd', legt Ten Cate uit hoe hij er door zijn oudste dochter is 'ingeluisd'.

'Ik moest deze ochtend thuisblijven van haar, omdat er iets bezorgd kon worden. Maar toen ging opeens de telefoon en feliciteerde de burgemeester me, omdat ik al jaren betrokken ben bij het voetbaltoernooi. Ik schrok er wel even van, maar het was wel even leuk', zegt de decorandus.

Oranjebitter

Terwijl Schuiling één voor één zijn inwoners belt en feliciteert, staat in een grote kast met boeken een fles oranjebitter op hem te wachten. Gaat die na afloop van de telefoontjes open?

'Zeker, dat hoort zo op zo'n dag', zegt Schuiling. Overigens gaat de drank niet in het koffiebekertje van de ochtend ervoor. 'Als ik die zou vullen met oranjebitter, geloof ik niet dat ik vanmiddag nog recht door de stad fiets', besluit hij lachend.

Lees ook:

- Lintjesregen 2020: Dit zijn de Groningse onderscheidingen