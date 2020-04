Koningsdag op Noord: volop oranje!

Natuurlijk is Koningsdag 2020 anders dan normaal, maar RTV Noord kleurt volop oranje met allerlei activiteiten en acties.

Live erbij!

Om 10:00 uur wordt in klein comité de vlag gehesen en het volkslied gezongen. We zijn er live bij vanuit Delfzijl op de site/app en Facebook. Ook bij Radio Noord is het te volgen mét de beelden op DagTV.

Om 16:00 uur proosten we live op de verjaardag van de Koning. Allemaal vanuit huis natuurlijk, maar in de wijk De Wijerd in Stad brengt een troubadour wat extra sfeer. Wederom live op bovengenoemde kanalen.

Kers op de taart is een speciaal Koningsdag Thuiskamerconcert van Erwin de Vries om 19:00 uur. Het concert is live te zien op de site/app en op onze facebookpagina.

Online kleedjesmarkt

We organiseren ook een digitale kleedjesmarkt op Facebook. Die gaat open op 27 april om 07:00 uur en sluit om 19:00 uur.

Elke gemeente heeft een eigen kleedjesmarkt, zodat je een overzicht hebt van welke kleedjes je bij jou in de buurt kunt vinden. Je leest er hier alles over. Doe vooral mee!

Nederlandse muziek

Radio Noord staat de hele dag in het teken van muziek van Nederlandse bodem. Genieten van Nederlandstalige zang dus óf muziek gemaakt door Nederlanders.

Daarnaast laten we zien hoe en horen we hoe Groningen thuis Koningsdag viert, kijken we geregeld op de kleedjesmarkt voor bijzondere vondsten én is er een grabbelton met prijzen, zoals dat hoort op Koningsdag.

Laat maar zien!

We zijn benieuwd hoe oranje je gekleed bent, hoe je het volkslied zingt of hoe je de vlag er bij hebt hangen. Stuur het naar ons op via Whatsapp: 0625002114.

Wij maken een compilatie van alle binnengekomen video's en/of foto's.