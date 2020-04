Verdachte brand zendmast opgepakt bij supermarkt in Stad

De 34-jarige Stadjer die is aangehouden voor brandstichting in een zendmast aan de Koningsweg in Groningen, is donderdagmiddag opgepakt in de buurt van het winkelcentrum aan de Van Lenneplaan in Stad.

Op foto's die zijn gemaakt door een getuige, is te zien dat de man door een landelijk arrestatieteam uit zijn auto - een blauwe Citroën - wordt gehaald en in een onopvallende politiewagen wordt gezet. De verdachte stond geparkeerd langs de vijver bij de Albert Heijn in De Wijert.

Het gaat om een andere wagen dan de blauw-zwarte Toyota Aygo die aan de Koningsweg werd gesignaleerd.

Bewust op straat

Woordvoerder Thomas Aling van de Landelijke Eenheid bevestigt dat de verdachte is opgepakt in de buurt van het Albert Heijn-filiaal, maar wil niet nader ingaan op de wagen waarin de verdachte reed.

Volgens hem is de verdachte donderdagmiddag bewust op straat aangehouden. 'Er zijn verschillende manieren om personen aan te houden. Wij kijken naar wat de beste manier is om iemand op een veilige manier aan te houden, zowel voor de verdachte, voor de politie als voor de omgeving.'

Eerste verhoor

Na zijn arrestatie is de Stadjer naar het cellencomplex in Groningen gebracht. Vrijdag is hij voor het eerst verhoord. Aling wil over de inhoud en het resultaat van het verhoor niets zeggen.

De woordvoerder zegt dat de man kon worden opgepakt dankzij de goede beveiligingsbeelden die rondom de zendmast zijn gemaakt. 'De recherche heeft gekeken welke beelden zo duidelijk waren dat we de verdachte zelf konden herkennen en dat het publiek de persoon ook zou kunnen herkennen. Die combinatie is goud waard geweest.'

Relatie met andere branden

Volgens Aling wordt de 34-jarige Groninger alleen verdacht van de brandstichting aan de Koningsweg, maar de politie onderzoekt wel of er ook een relatie is met de andere zendmastbranden in het land.

De reeks branden houdt vermoedelijk verband met complottheorieën dat het nieuwe 5G-netwerk zou bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus. Experts spreken dit nadrukkelijk tegen. 5G is overigens nog helemaal niet actief in Nederland, hier en daar wordt slechts op kleine schaal getest met het systeem.

'Levensgevaarlijk'

Aling vindt het te vroeg om te spreken van een landelijk opererend netwerk dat de masten onklaar zou maken. 'We zullen eerst nader onderzoek moeten doen.'

Hij benadrukt dat de branden 'levensgevaarlijk' zijn, omdat die de zendmasten onbruikbaar maken. Hulpdiensten zijn daardoor onbereikbaar voor bellers in nood.

Lees ook:

- Politie houdt 34-jarige Stadjer aan als verdachte zendmastbrand

- Tientallen tips over brandstichting bij zendmast