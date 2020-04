Bedrijfsleider Meinbert Wessels van Zaadhof Cartonnagefabriek in Winschoten (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Het is topdrukte bij Zaadhof Cartonnagefabrieken in Winschoten. 'Sinds het coronavirus uitbrak zijn wij alle zaterdagen open. En er wordt 's avonds ook flink doorgewerkt. Deze drukte hebben wij niet eerder meegemaakt, dit is ongekend', zegt Wessels.

Run op puzzels

Bedrijfsleider Wessels liet eerder al weten hoe druk het is in zijn fabriek. Vooral door de coronacrisis is een run ontstaan op allerlei producten, waaronder puzzels.

Wessels: En dat is niet het enige. Er liggen ook opdrachten voor 20.000 taartdozen, 40.000 biertrays en in totaal twee miljoen groentebakjes. Dan heb ik het nog niet eens over alle andere producten die wij maken.'

Wessels gaf een kijkje achter de schermen.



