Ramadan in coronatijd uitdaging voor Groningse moslims

Voor moslims is het religieuze leven lastiger geworden in de coronacrisis. Net als de kerken in onze provincie zijn ook de moskeën gesloten. Maar anders dan bij veel christelijke gemeenschappen zijn er desondanks religieuze plichten die gedaan moeten worden.

Vijf keer per dag bidden is geen probleem, maar de Ramadan, de vastenmaand voor moslims die net is begonnen, stelt bijzondere eisen. Zo moet er juist tijdens de Ramadan bijzondere aandacht zijn voor de minderbedeelden.

'Andere familie kan niet aanschuiven'

Bij de avondmaaltijd, na een hele dag vasten, worden mensen uitgenodigd die het financieel moeilijk hebben. 'Nu wordt de maaltijd alleen binnen het gezin gehouden' zegt Mehmet Kocadag, woordvoerder van de moskee in Veendam. 'Het is onder ons, ook andere familie kan niet aanschuiven.'

Moslims in Veendam passen zich aan in coronatijd. 'Gezondheid gaat voor, maar het leven staat op de kop', zegt Kocadag. Het is overigens een religieuze plicht voor moslims om te proberen gezond te blijven, want dat maakt het mogelijk de religieuze plichten uit te voeren.

Het leven voor moslims wordt nu een stukje digitaler. Net zoals diensten in kerken worden die nu ook live gestreamd via internet. Ook de aalmoezen voor de armen worden, nu de moskee dicht is, steeds meer digitaal overgemaakt.

De moskee in Veendam is het religieuze ankerpunt voor zo'n duizend moslims. Ze hebben voornamelijk een Turkse achtergrond Wel zijn er ook moslims uit Marokko, Syrië, Somalië en Noord-Irak.