'Het is moeilijk voor de daklozen op straat, heel moeilijk'

Nu het een stuk rustiger is op straat, hebben daklozen het zwaar. De verkoop van De Riepe ligt stil en bedelen zit er niet meer in vanwege de coronamaatregelen.

'Het is heel moeilijk voor de mensen op straat om te overleven', zegt Erwin de Hoop, die inmiddels veertien jaar op straat leeft.

Vrijheid, blijheid

Erwin is een bekende in het Groningse stadsgezicht. Hij loopt meestal op het Martinikerkhof en de Grote Markt. Echt dakloos is hij niet, want hij huurt een studio. 'Maar daar ben ik alleen om te slapen. Vrijheid, blijheid, dat is mijn instelling.'

Hij krijgt - net als veel andere daklozen - een uitkering om eten, drinken en andere dingen van te kopen. Maar dat geldt niet voor buitenlanders. Daar maakt Jan Berends, specialist dak- en thuislozen van het WIJ-team in Groningen, zich zorgen om:

'We treffen de laatste tijd Oost-Europeanen die geen recht hebben op sociale voorzieningen. Als ze geen werk en woning hebben, leven ze op straat en moeten ze het hebben van bedelen.'

Bang

Deze daklozen krijgen nu nauwelijks nog geld van voorbijgangers: 'Mensen zijn allemaal bang. Je moet bij elkaar uit de buurt blijven, dus voor mensen die zo hun geld verdienen is het heel moeilijk. En stelen wordt ook lastig, want veel winkels zijn dicht', zegt Erwin.

De meeste daklozen kunnen sinds enkele weken terecht in het Schimmelpenninck Huys in de Oosterstraat. Het hotel is vanwege het coronavirus tijdelijk een nachtopvang, waar elke dakloze een eigen kamer heeft. Niet iedereen mag daar naartoe. Daklozen die al een slaapplek hebben of zich eerder misdroegen, worden geweigerd.

Hygiëne is probleem

In Groningen moeten zo'n dertig daklozen buiten slapen. Voor hen is hygiëne een probleem. Hoe was je je handen als geen kraan hebt, laat staan zeep?

Dakloze Anan Scheringa.



Dakloze Anan Scheringa is creatief. Hij slaapt in een tentje bij het Noorderplantsoen en wast twee tot drie keer per dag zijn handen bij een openbaar toilet. 'Of in het Open Hof, waar we koffie en een broodje kunnen krijgen.'

Verboden stoffen

Het coronavirus heeft de Groningse daklozen voor zover bekend nog niet getroffen. Berends is daar ook niet meteen bang voor: 'Heel veel thuislozen leven hun eigen leventje, dus zij lopen niet zoveel risico. Ze maken geen deel uit van een groep waarin ze elkaar de hele tijd treffen.'

Erwin is ook niet bang dat hij ziek wordt: 'Ik ben immuun. In mijn lichaam zitten al zoveel verboden stoffen. Die corona komt er niet meer bij. Dat weet ik wel zeker.'

