Donar bericht over nieuwe app, grootste nachtmerrie en spelersnieuws

Basketbalclub Donar heeft vrijdag een uitgebreide update gegeven over de situatie van de club via het eigen online-kanaal Donar TV. Daarin werd onder meer gesproken over spelersnieuws, een nieuwe app, competitiescenario's en de financiële situatie van de club.

De secretaris van Donar, Gert-Jan Swaving, die namens het bestuur spreekt, begint zijn verhaal met een uitleg over de planning richting komend seizoen.

Champions League

'Wij hebben gezegd: We gaan het komende seizoen starten zoals we willen, dus we beginnen met trainen in augustus en we hopen dat we rond 20 september weer kunnen beginnen met kwalificatiewedstrijden, het liefst voor de Champions League. Wij werken, en dat moet ook, aan het meest optimistische scenario, want daar moet je klaar voor zijn.'

Minder publiek

Swaving schetst een aantal scenario's wat betreft het speelschema voor het komende seizoen. 'Dat we wel los kunnen in september, maar dat er qua publieke aanwezigheid beperkingen gelden. Daarover zijn we ook met MartiniPlaza heel intensief in overleg om te kijken of er maatregelen te bedenken zijn om de capaciteit toch nog zo groot mogelijk te hebben.'

'Het tweede scenario is dat we in beperkte mate later zouden beginnen en dat we naar een wat gecomprimeerde en verschoven competitie gaan. Dan is er feitelijk nog niet zo heel veel aan de hand, alleen iets later.'

'Grootste nachtmerrie, seizoen overslaan'

'Een echt vervelend scenario zou zijn als het seizoen maar in de helft van de tijd gespeeld gaat worden, dus dat je in theorie pas in januari zou kunnen beginnen. Of dat het dit seizoen helemaal niet open gaat, en dat we het seizoen overslaan. Je weet het niet. Dat is natuurlijk de grootste nachtmerrie die wij kunnen bedenken vanuit Donar-perspectief.'

'Er is heel regelmatig overleg me de andere clubs hierover. We hebben volgende week zaterdag weer een grote video-vergadering hierover. Ik ga ervan uit dat we dan in meer detail na gaan denken over deze scenario's', aldus Swaving.

Seizoenkaarten

De secretaris gaat verder over de verkoop van de seizoenkaarten. 'Normaal gesproken zouden we de verkoop ergens tussen 10 en 20 april starten. We hebben vanochtend besloten dat we 14 mei gaan starten met de reservering van seizoenkaarten en goldcards.'

Programmaboekjes digitaal

'Wij zijn van plan om onze programmaboekjes digitaal te maken vanaf komend seizoen. Voorheen maakten we duizend boekjes per wedstrijd. Fantastische kwaliteit, maar tegelijkertijd gooi je ze bij thuiskomst ook weer bij het oud papier en dat is een beetje jammer. Dat past niet meer in de manier waarop wij willen werken.'

Nieuwe app

'Dat betekent dat we met een app gaan komen, waar alle relevante informatie in zal staan , ook meer dan nu mogelijk is. Ook linkjes naar livestreams en livestats. Dat is veel actueler, dan wat je met een papieren boekje kan.'

Minder milieubelasting

'We stoppen nog wel een bescheiden hoeveelheid papier in de wedstrijd. We gaan er wel voor zorgen dat het roster en het nummer om mee te kunnen doen aan het pauzespel, in de zaal aanwezig zal zijn. Dus dat betekent een enorme reductie in milieu belasting', aldus de secretaris van Donar.

Spelersbudget omlaag

Swaving moest ook een minder leuke, maar niet onverwachte, mededeling doen over de financiële situatie van de club. 'Het teambudget zal naar beneden gaan door de omstandigheden. Het is niet anders. Het treft elke club en dat geldt voor ons ook. Het budget zal komend jaar substantieel lager zijn dan dit jaar.' Hoeveel dat is, is niet duidelijk.

Spelersnieuws

Vervolgens, in het vraaggesprek met de nieuwe coach van Donar, Ivan Rudez, werd duidelijk dat er 'binnenkort' spelersnieuws bekend wordt gemaakt. Hij is 'vier tot vijf uur per dag' bezig met het bekijken van potentiele versterkingen. Op namen kon hij nog niet concreet ingaan.

Nieuwe assistent-coach

De Kroaat was concreter toen het over een nieuwe assistent-coach ging. 'De club heeft voorgesteld dat het een Nederlandse assistent zou worden, om het Nederlandse basketbal te helpen, en dat heb ik geaccepteerd. Maar die wordt wel geselecteerd door mij, omdat ik veel tijd met die persoon door moet brengen. Je hoort over vijf of zes dagen wie het wordt', aldus Rudez.