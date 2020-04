Islamitische begraafplaats is open: 'Voor de gemeenschap is dit giga'

Aan de Oude Coevorderweg in Zuidlaren werd vrijdagmorgen nog hard gewerkt aan het realiseren van 82 graven. Het eerste deel moest in de middag klaar zijn voor de eerste begrafenis op Riyad Al Jannah, de grootste islamitische begraafplaats van West-Europa.

Hamed Amrino, voorzitter van BIBIN, de stichting Bijzondere islamitische Begraafplaatsen in Nederland, zegt tegen RTV Drenthe opgelucht te zijn dat de begraafplaats er nu eindelijk is. Hij noemt het proces van 14 jaar om de islamitische begraafplaats hier te krijgen een lijdensweg. 'Voor de gemeenschap is het giga dat het er is. Er zijn heel veel mensen die hier begraven willen worden. Dus het is een hele opluchting.'

Uiteindelijk komen er 1700 graven. 'Er zijn een miljoen moslims in Nederland. Veel van hen willen een rustplek in Nederland, helemaal nu met corona. Want er zijn heel veel mensen die niet gerepatrieerd kunnen worden en nu in Nederland begraven moeten worden. Er is momenteel maar een islamitische begraafplaats. Die is in Almere. Dit is de tweede. Dat is nog te weinig, maar we zijn op de goede weg.'

Vaker graf in Nederland

Het komt volgens hem steeds minder voor dat moslims buiten Nederland worden begraven. 'De eerste generatie wilde nog graag terug naar het land van herkomst, maar de tweede, derde en huidige generatie voelen zich meer verbonden met Nederland. Die voelen zich ook meer Nederlander. Dus die willen hier in Nederland begraven worden.'

Normaal gesproken moeten moslims binnen 24 uur worden begraven. Maar Amrino geeft aan dat dit vanwege corona niet haalbaar is. 'Er was hoop bij sommige Marokkanen dat ze daar begraven konden worden, maar dat is niet haalbaar gebleken.' Amrino zegt dat er al veel aanvragen binnen zijn gekomen voor een graf in Zuidlaren. 'We zullen hier nu wel dagelijks begrafenissen hebben.'

Gevierd wordt de opening niet. Vanwege corona vindt de stichting dat niet gepast.

Mooie rituelen

Lioba de Palm uit Groningen is een bekeerde moslima die islamitisch begraven wil worden.

'Mijn zoontje is kort geleden overleden en die heb ik islamitisch laten begraven in Selwerd', zegt ze. 'Voor mij is het dan ook heel belangrijk dat ik ook islamitisch begraven word. Hetzelfde geldt voor mijn man en mijn kinderen. Het liefst lig ik in Selwerd bij mijn zoontje, maar ik ben wel heel blij met Zuidlaren.'

Want het spreekt haar ook aan dat in Zuidlaren moslims richting Mekka worden begraven, dat de graven sober zijn en dat meestal geen kist wordt gebruikt. 'Je ligt daar voor eeuwig en wordt niet opgegraven', aldus De Palm.

