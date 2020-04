Deze dag: de val van de vijf pijpen

De ruim 124 meter hoge schoorsteenpijpen van de Hunzecentrale zijn op deze dag in de geschiedenis opgeblazen. Duizenden Groningers waren er getuige van, op die 25ste april 1998. Ze zagen hoe daarmee de skyline van Groningen in één klap veranderde.

'n Veere knal, een wolk van stof,

en met een kalm geboar,

zakk'n alle vief de torens

verschrikkelijk langzoam in mekoar.'

Arno van der Heyden zingt deze mooie tekst van Jan Veldman op een melodie van Bas Mulder.

De eerste toeschouwers zoeken die dag al om vier uur 's ochtends een goed plekje. Het is een echtpaar. 'We zijn klein en staan altijd overal achteraan, maar vandaag willen we niets missen', leggen ze uit aan verslaggever Edwin Pasveer. Op zijn vraag of dit dan werkelijk zo belangrijk is, krijgt hij ondubbelzinnig antwoord: 'Ja!'

Oud-medewerkers van de centrale worden per touringcar naar een plaats vervoerd waar ze mooi zicht op de gebeurtenissen hebben. Driehonderd mensen zorgden er meer dan dertig jaar onder andere voor dat de stoomturbines deden wat ze moesten doen. Zoals één medewerker het uitlegt: 'Het was een hele grote fietsdynamo'.

De Provinciale Electriciteitsfabriek nam de stroomvoorziening van de stad Groningen tussen 1915 en 1963 voor haar rekening. Die functie werd vanaf de jaren zestig overgenomen door de Helpmancentrale, later de Hunzecentrale. Elk van de vijf generatoren had een vermogen van 125.000 kiloWatt. Daarvoor had de gasgestookte centrale - de eerste in Nederland - per uur, per generator 37 duizend kuub gas nodig.

Zo ging dat in de stroomopwekker waarvan de functie sinds 1994 per generator werd overgedragen aan de Eemscentrale, die inmiddels in de Eemshaven was verrezen. Het sluitstuk van die operatie vormde het neerhalen van de vijf pijpen op deze dag.

Radio en TV Noord waren op volle oorlogssterkte uitgerukt om het evenement rechtstreeks te laten zien en horen aan heel Groningen. Presentatrice Cunera van Selm overhoorde in de regiewagen een telefoongesprekje van een technicus die duidelijk niet uit Groningen kwam. Hij had moeite om zijn thuisfront uit te leggen waar hij voor was ingehuurd die dag: 'ze gaan het opblazen van een stel schoorsteenpijpen rechtstreeks uitzenden hier!'

Voor de duizenden toegestroomde toeschouwers was die gebeurtenis moeilijk voor te stellen om een heel andere reden: die pijpen hóórden bij Groningen. Voor altijd:

t Weer nait en de tied - nee,

zie kregen geen vat op die

De vief was der veur auweghaid

en den nog n joar der bie

Regisseur Liefke Knol denkt met gemengde gevoelens terug aan die dag. Iedereen was scherp, gespannen op de goede manier. Toch ging het, op het moment supreme, bijna mis. 'Het zou gebeuren, ik hóórde ook een knal. Maar toen gebeurde er vervolgens…niets! Ik geloof dat ik al wilde schakelen naar een andere camera, maar schakeltechnicus Arjen Holterman liet het wijde shot voorstaan. En toen begonnen ze langzaam te vallen…!'

En zo werd het einde van een electriciteitscentrale een historische gebeurtenis. Die voorgoed verbonden zal blijven aan deze dag, de 25ste april. Die tot op de dag van vandaag een weemoedig gevoel oproept bij veel Groningers:

't Waren net vief vingers

en as'k er langes ree

den was t net of haile Stad

'Moi!' tegen mie zee…