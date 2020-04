Column: Uit het dagboek van een thuiswerker (7)

Better safe than sorry is hét argument voor de ingrijpende coronamaatregelen. Volgens sommigen is deze verzekeringspremie hoger dan de verzekerde waarde, net als bij de Groningse versterkingsoperatie, maar onze thuiswerker staat nog vierkant achter Mark en zijn Irma.

Maandag

Lekker uitgerust dit weekend. Uren gekeken naar herhalingen van het WK Snooker van vorig jaar. Ik was allang vergeten wie er had gewonnen, dus het was opnieuw reuzespannend. Ook nog een paar oude voetbalwedstrijden meegepikt die ik me niet kon herinneren en tussendoor de biografie van Patty Brard uitgelezen. Patty heeft veel pech gehad in haar leven, maar ze is een overlever. Die laat zich er niet onder krijgen, net als ikzelf. Ik hoop wel dat ze het snel bijlegt met haar dochter, Priscilla. Nu verder in de laatste biografie van René Gijp. Verder hou ik mijn lichaam op peil met sit-ups en squats. Ik laat de drank even staan, zodat ik na de crisis weer helemaal het mannetje ben. Stel nou dat Irma ooit weer toe is aan een nieuwe relatie, dan ben ik er klaar voor.

Sjoerd had vanochtend tijdens de vergadering een probaat middel om de coronacrisis te bekorten: met een sproeivliegtuig heel Nederland besmetten zodat de groepsimmuniteit in één keer geregeld is. Ik weet nooit of hij nou een grapje maakt of dat hij het meent. Jelmer heeft intussen mijn idee gepikt om mondkapjes te laten bedrukken met ons bedrijfslogo: ze zijn nou ineens weer overal te koop. Hij mag het gaan proberen van de chef. Balen natuurlijk. De carrière van de een mag nooit ten koste gaan van de nachtrust van de ander.

Dinsdag

Vanochtend kon ik Jelmer-met-zijn-verknipte-haar-en-zijn-leren-broek aftroeven met mijn idee voor een coronalamp. Vannacht had ik een enorme brainwave: grote rode hanglampen in de vorm van het virus, met een grote lamp binnenin en kleine lampjes in al die uitstulpingen. Omdat het inslaan van nieuwe wegen nadrukkelijk deel uitmaakt van onze nieuwe Mediatransitie 4.2, wordt dat idee 'opgepakt' door Ron Jeremy van Mediabeheer. Zelf blijf ik dus zitten met die koude sales.

Iedereen blikt vooruit naar de persconferentie, vanavond, van Mark en Irma. Ze willen de basisscholen waarschijnlijk openen en de kroegen dichthouden. Ik appte erover met Donald, met wie ik vroeger gebootcampt heb en die nu én kinderen én een café heeft. Hij was heel somber en koude sales waren niet aan hem besteed. De gezondheid van de een mag niet ten koste gaan van de openingstijden van de ander, zei hij.

Woensdag

Ik was er lekker voor gaan zitten, met een grote fles spa en stukjes bloemkool en komkommer met hummus onder handbereik en tjonge, wat kreeg ik een waar voor mijn kijkgeld. Mark en Irma maakten er een lange show van, hoewel ik alles al gehoord had. Irma weet zo goed over te brengen waaróm al die maatregelen nodig zijn. 'Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf.' In gebarentaal is dat nóg indrukwekkender.

Ook de chef had goed naar Rutte gekeken, want om de haverklap slaakte hij vanochtend precies zo'n zucht, ook als het alleen maar ging over de voortgangsrapportage van de werkgroep Duidelijke Taal. Ik denk dat we die zucht nog heel vaak terug gaan zien. Als ik Irma ooit spreek, ga ik vragen of het haar idee was: het lijkt me echt iets voor een doventolk om iets te bedenken wat geen geluid maar wel indruk maakt. De woorden van de een mogen niet ten koste gaan van de stilte van de ander, tenslotte.

Donderdag

Als ik dit weekend even door Duitsland wil knallen op de motor moet ik niet vergeten om mondkapjes mee te nemen, anders kan ik niet eens een croissantje kopen in de supermarkt. Toch raar dat ze honderd kilometer verderop totaal andere regeltjes hebben. Of zou ik ook met mijn integraalhelm op boodschappen mogen doen? Nu eerst even het enquêteformulier invullen van de werkgroep Duidelijke Taal. Alle tijd, want de koude sales staan nou toch een beetje stil.

Later:

Ik kreeg net een oproep voor de halfjaarlijkse gebitscontrole van de tandarts. Als een bok op de haverkist dus, nu ze weer los mogen van Mark en Irma. Ik heb gepoetst en gestokerd dat het een aard heeft, dus ik ben niet bang voor de tandarts. Wel voor die strenge mondhygiëniste, die me altijd behandelt of ze mij mijn gebit in bruikleen heeft gegeven. Op xhamster heb ik trouwens laatst wel een aardig filmpje over dat thema gezien. Ik ben wel benieuwd of de tandarts al mondkapjes met ons bedrijfslogo heeft. Nou weer door met die enquête en dan snel door die vragen heen knallen. Het onderzoek van de een mag niet ten koste gaan van de tijd van de ander.

Vrijdag

Natuurlijk wist ik wel dat ik nog niet voor een lintje in aanmerking kom, maar ik vond het ook dit jaar weer een kleine teleurstelling dat ik niet gebeld ben door de burgemeester. Je vraagt je onwillekeurig toch af waarom de een er wel een krijgt en de ander niet. Ik ga volgend jaar Irma voordragen voor een lintje, zij heeft het veel meer verdiend dan ik.

Later:

We hadden eindelijk een online vrijmibo, georganiseerd door Ilona Staller van Verbinding. Iedereen had heel grappig een zonnebril opgezet en we hadden allemaal hetzelfde achtergrondje van een tropisch strand. Stond ik daar, met mijn 0.0 biertje in de hand een beetje mee te deinen met Jantje Smit. Zo zie je maar: vrijheid zit in je hoofd, ook tijdens een pandemie. Die moet ik onthouden voor de informele brainstorm van volgende week. Even kijken hoe ik dat het beste kan verwoorden. Iets als: de gezondheid van de een hoeft niet ten koste te gaan van de vrijheid van de ander.

Willem van Reijendam