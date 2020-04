Het is druk in Stad: 'Dit is niet de bedoeling’

Het is op dit moment opvallend druk in het centrum van Groningen. Ook bij tuincentra en bouwmarkten zijn veel mensen op de been.

'We zien dat het drukker wordt en we zien ook dat iedereen zijn best doet om anderhalve meter afstand te houden, maar dat wordt zo wel steeds lastiger', zegt woordvoerder Natascha van 't Hooft van de gemeente Groningen.

De regel is nog steeds: blijf thuis

'Ik kan het me wel voorstellen', gaat Van 't Hooft verder. 'Het is mooi weer en je wilt erop uit. Vooral op de markt en in de winkelstraten gaan gezinnen of mensen met z'n tweeën gezellig de stad in. Daardoor is het drukker dan de afgelopen weken.'

'Het lijkt misschien alsof het wat soepeler is geworden, maar dat is niet zo. De regel is nog steeds: blijf thuis. En als je de stad in moet om boodschappen te doen, kom dan alleen en ga daarna weer naar huis. Het is niet de bedoeling om gezellig met elkaar de stad in te gaan.'

De gemeente gaat het toezicht intensiveren en mensen meer op de regels wijzen.

