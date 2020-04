Proef met productie bioplastics in Westerkwartier

De Gebiedscooperatie Westerkwartier begint een proef met de productie van bioplastics. De grondstof die daarvoor nodig is heet miscanthus en is een grassoort. Dinsdag wordt bij Leek een akker met het gewas aangepland.

'Miscanthus, is de luxenaam van olifantsgras', zegt directeur Hans Bergsma van de Gebiedscooperatie. 'Door zijn lange vezels is de plant geschikt om bioplastics van te maken. Elders in het land wordt er ook al mee geëxperimenteerd.'

Nieuwe verdienmodellen

Op een akker bij Leek wordt dinsdag zo'n anderhalf hectare miscanthus aangeplant. 'Het wordt zo'n twee meter hoog', weet Bergsma, 'en je kunt er wel tien tot vijftien keer van oogsten. We kunnen er dus jaren mee vooruit.'

De Gebiedscooperatie is altijd op zoek naar nieuwe verdienmodellen voor boeren in het Westerkwartier. Zo worden een eigen voedselketen en voedselfabriek ontwikkeld waarbij voedsel lokaal worden geteeld, verwerkt en afgezet. 'Hoe kansrijk de productie van bioplastics is moet uit het experiment blijken. Er komt in elk geval een 'fabriekje' om de vezels te verwerken.' Waar dat is, is in nog niet bekend.

Bergsma: 'Gewoon plastic hebben we meer dan genoeg. Hoe mooi is het dan dat we straks afbreekbaar plastic in het Westerkwartier kunnen maken.'