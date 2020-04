Friedrich (UMCG) wil meer openheid over coronabeleid: 'Ik ben dit als wetenschapper niet gewend' (update)

Dat is opvallend, want Friedrich maakt sinds kort zelf deel uit van het OMT. Dit crisisteam, onder leiding van RIVM-baas Jaap van Dissel, adviseert het kabinet over de maatregelen die moeten worden genomen om het coronavirus in te dammen.

De kritiek op dat OMT neemt toe. Vanwege de geheimhouding onder de leden van het OMT is er volgens wetenschappers uit verschillende disciplines geen controle op de adviezen mogelijk en daardoor is de besluitvorming niet transparant.

Niet openbaar

Het programma Nieuwsuur besteedde zaterdagavond aandacht aan de kwestie in een reportage. Daarin zei Friedrich dat het voor hem als wetenschapper lastig te rijmen is dat hij niet naar buiten mag treden over de totstandkoming van de beslissingen. Friedrich: 'Ik ben dit als wetenschapper niet gewend. Wij spreken juist open met elkaar, we spreken elkaar vooral tegen.'

De leden van het OMT mogen niet naar buiten treden over de zaken binnen het team en wijzen naar de adviezen waar het kabinet mee komt. De notulen van de OMT-bijeenkomsten zijn niet openbaar en ook de gebruikte modellen, data en onderliggende stukken die het OMT-team hanteert, worden niet gepubliceerd.

'Transparantie moet er zijn'

Ondanks de geheimhouding, waar voor wordt getekend, kiest Friedrich er toch voor om plaats te nemen in het OMT. 'Je wordt uitgenodigd en dan kan je wel zeggen: 'Ik kom niet', maar dan draag je niets bij aan de bescherming van de mensen in het land.'

Volgens Friedrich is transparantie belangrijk om met het juiste advies te komen. 'Ik vind dat er discussie moet zijn over de evdentie (wetenschappelijke toetsing, red.) die wordt genoemd. En ook over hoe dat wordt tegengesproken. Die transparantie moet er zijn, ook naar andere experts. Zij kunnen er dan naar kijken en zeggen: 'Hier is het OMT het niet helemaal over eens, misschien kunnen wij hier nog dieper op in.''

'Onjuiste conclusie'

Volgens het RIVM heeft de geheimhouding te maken met de gevoeligheid van de besprekingen. In een reactie aan Nieuwsuur laat het RIVM weten: 'Het klopt dat in de regel er geen wetenschappelijke referenties en voetnoten in het OMT-advies zijn opgenomen. Dat de wetenschappelijke onderbouwing van uitspraken 'dus' ontbreekt is echter een onjuiste conclusie.'

Ook stelt het RIVM dat de taak van het OMT 'niet is om een wetenschappelijke dissertatie te leveren, maar om - op grond van de kennis, ervaring en debat van de brede groep deskundigen - het op dat moment best mogelijke professionele advies te geven.'

Friedrich heeft al eerder kritiek geuit op het OMT en het RIVM. Zo gaf hij direct al aan dat er meer getest moest worden. Dat deed het UMCG zelf ook.

Dit bericht is aangevuld met meer uitspraken van Friedrich in de uitzending van Nieuwsuur.

Lees ook:

- Microbioloog roept overheid op: 'Neem nu buitengewone maatregelen'

- Alles over het coronavirus