Jaap Nienhuis in deel 7 van podcast Credo: 'Inains was de zoal stil...'

'Ik zat achterin mit n koppeltje Noordmannen. Dou kwam Ede op en inains was t geroezemoes doan en wer t stil in de zoal'.

Dat zegt RTV Noord-coryfee Jaap Nienhuis in aflevering 7 van de podcast Credo, het leven van Ede Staal over het beroemde optreden van Staal in Veendam.

'Hou dat kin wai'k nait. Twij ainzoame mannen op t podium en elk was stil...'

Ede was n smoker

Nienhuis laat zijn licht schijnen over zijn ontmoetingen met Ede. Zo deelde de man met de grote snor de kleedkamer met de zanger tijdens 'Bartje op het peerd van Ome Loeks', een gezamenlijke theatertour van Radio Noord en Radio Drenthe.

'Ede was n smoker en doar wol gain mins bie in klaidkoamer. Ik was ook n smoker, dus dat was zo geregeld', vertelt Nienhuis. 'Wat opvuil dat e zo zenuwachteg was veur t optreden. Hai beerde mor hin en weer.'

Nienhuis vindt dat Ede kleur heeft gegeven aan de radio. 'Mede door Ede hèt Radio Noord n enorme kick omhoog kregen. Wie hebben mazzel had dat Ede van Grunnen was en nait van n aander pervinzie.'