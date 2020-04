Coronamaatregelen zorgen voor 'vakantieschaamte' bij kampeerders

Ondanks het mooie voorjaarsweer is er van een vakantiegevoel op de noordelijke campings niet echt sprake. Hoewel ze gewoon open mogen, zijn campinghouders in verband met coronamaatregelen verplicht de toiletblokken en horeca te sluiten.

Gecombineerd met de oproep van premier Rutte om vooral thuis te blijven, leidt bovengenoemde situatie volgens campinghoudster Rommie Smids in Midwolda tot vakantieschaamte.

Campinghoudster Rommie Smids van De Bouwte in Midwolda (Foto: René Walhout/RTV Noord)



'Dit veldje zou normaal vol staan met een caravans en mensen zouden hier genieten van het mooie voorjaarsweer', zegt Smids, terwijl ze naar een door bosschages omgeven grasveld wijst. Ruim een kwart eeuw runt Smids samen met haar man camping De Bouwte in Midwolda, een kampeerterrein van 14,5 hectare. Een maand geleden ging de camping open voor het zomerseizoen.

Gigantisch mooie weken

'We hebben vier gigantisch mooie weken achter de rug. Veel zon, een lekkere temperatuur. Uitgelezen kampeerweer', vertelt de campinghoudster. Maar door de coronacrisis haalt haar camping maar een kwart van de bezetting die ze normaal heeft. Eén van de redenen waarom haar gasten wegblijven, zijn de afgesloten toilet- en doucheblokken.

Het steekt Smids dat ze de toilet- en doucheblokken door de coronamaatregelen niet mag openen. 'Als wij om en om een toilet en een douche vergrendelen, kan de rest gebruikt worden', laat Smids zien bij één van de toiletblokken. 'Daar zit ruim anderhalf meter tussen. Je kan hier ook nog eenrichtingsverkeer van maken. Maar zo druk is het hier nooit.'

Eigen toilet- en douchefaciliteiten

Druk is het zeker niet op camping Zeestrand in Termunterzijl. De zestigers Anne van der Molen en haar man runnen die camping sinds anderhalf jaar. Behalve voor een handvol vaste gasten is camping Zeestrand vanwege de coronacrisis gesloten. 'Wij gaan vanaf woensdag weer beperkt open', vertelt Van der Molen.

'We hebben de indeling ruimer gemaakt. Waar vorig jaar plek was voor twee caravans of campers, komt er nu maar één', legt ze uit. Ook in Termunterzijl kunnen voorlopig alleen gasten terecht met eigen toilet- en douchefaciliteiten.

Campinghoudster Anne van der Molen van camping Zeestrand in Termunterzijl (Foto: René Walhout/RTV Noord)



Drie corona-uitvaarten

Dat camping Zeestrand dicht is, heeft alles te maken met persoonlijke omstandigheden van de oorspronkelijk uit het midden van het land afkomstige uitbaters. 'Mijn dochter werkt op de intensive care, dus die maakt de ziekte nog steeds van dicht bij mee', motiveert ze.

'Die verhalen wil je niet horen, dat is verschrikkelijk', gaat Van der Molen verder. 'En daarbij heb ik in de familie al drie uitvaarten gehad vanwege sterfgevallen door corona. Daarom hebben we gezegd: we gaan dicht.' Nu de ergste crisis voorbij lijkt, gaat Zeestrand komende week voorzichtig weer open.

Last van vakantieschaamte

Ondertussen pleit haar collega Smids in Midwolda voor het versoepelen van de coronaregels. 'Natuurlijk ik gun niemand om ziek te zijn, maar een erge griep is ook niet fijn. Toch worden we daar wel allemaal aan blootgesteld. Dat risico moeten we maar nemen, denk ik', zegt ze.

'Zoals het nu gaat krijg je als kampeerder vakantieschaamte. Want als Rutte zegt dat je thuis moet blijven, hoe wil je dan de caravan achter je auto zetten? Dan ben je asociaal en dat is niet terecht. Je moet je boerenverstand gebruiken, elkaar respecteren en anderhalf meter afstand houden. Volgens mij zijn er dan nog mogelijkheden genoeg.'

