Nandoe nestelt ook na dood vrouwtje gewoon door op Nienoord

De mannetjesnandoe in het hertenkamp op Landgoed Nienoord in Leek gaat gewoon door met het bouwen van een nest, ook al is zijn vrouwtje dood. De vrouwtjesnandoe werd onlangs aangevallen door een vos en heeft dat niet overleefd.

Volgens eigenaar Mike van der Most vertoont het mannetje bijzonder gedrag en dat valt op bij voorbijgangers.

Nandoe met corona?

'Mensen die langskwamen vonden dat het mannetje zich agressief gedroeg. Ook waren er voorbijgangers die dachten dat het dier ziek was omdat het met uitgespreide vleugels op de grond lag. Er waren zelfs mensen die zich afvroegen of-ie corona heeft', zegt hij.

Maar volgens Van der Most is er niets aan de hand: 'Het is nesteldrang', verklaart hij. 'Dit is dan ook natuurlijk gedrag. Maar het is wel vreemd dat hij doorgaat met het nest nu het vrouwtje er niet meer is.'

Loopvogels

De nandoes zijn witte, Zuid-Amerikaanse loopvogels, die lijken op struisvogels. Ze liepen samen zo'n twee jaar rond in het hertenkamp naast Borg Nienoord. Volgens Van der Most leek het erop dat ze een nandoegezin wilden starten, maar daar kwam door de aanval van de vos niets van terecht.

Onderzoek naar de doodsoorzaak van de vrouwtjesnandoe door de provincie heeft aangetoond dat het inderdaad om een vos ging, zegt de eigenaar,

Bezienswaardigheid

Van der Most vindt het jammer dat er binnenkort geen jonge nandoes rondlopen in het hertenkamp. 'Alleen het nestelen is al een bezienswaardigheid. Het mannetje maakt het nest en het vrouwtje legt de eieren erin. Vervolgens is het weer de beurt aan het mannetje om de eieren uit te broeden en de jongen op te voeden.'

Nieuw vrouwtje gezocht

Van der Most is voor de mannetjesnandoe al op zoek naar een nieuw vrouwtje, maar eenvoudig is dat niet omdat er niet veel nandoes worden gehouden.

'Er zijn wel liefhebbers, maar die hebben vaak een mannetje en een vrouwtje en die willen ze niet van elkaar scheiden. Maar ik blijf zoeken. Als iemand een tip heeft, hoor ik het graag', besluit hij.