Coronacolumn (7)

Ja, het was druk de afgelopen zes weken. Met gezondheidszorg en onderwijs in mijn verslaggeversportefeuille waren corona en ik tot elkaar veroordeeld. Een vloek en een zegen ineen.

Gekkenwerk eigenlijk: een net geopereerde en derhalve hulpbehoevende man, twee kinderen annex leerlingen thuis en een pandemie aan werk. Een recept met ogenschijnlijk teveel ingrediënten, maar toch smaakte elke hap naar meer.

Nu zijn we zomaar weken verder. Manlief is hersteld en rijdt het land weer door. Komt in het zuiden op plekken die enkele weken geleden voor ons Groningers nog voelden als oorlogsgebied. De zolder is nog altijd mijn uitvalsbasis, maar steeds vaker pak ik mijn cameraset weer op om verslag te doen.

En nu gaat de deur nog verder open. Zoons straks weer naar school en sporten mogen ze ook. Ze horen het Rutte zeggen, maar geen van beiden springen ze een gat in de lucht. Ze missen het niet. Snel wisten ze te wennen aan mijn afwezige aanwezigheid. Stil zijn ze als ik vanaf zolder 'op de radio' ben. Ze snappen hun aangepaste leven en floreren erbij.

Het stukje bij beetje heropenen van de wereld brengt de drukte terug. Het racen van werk via BSO naar voetbaltraining. Van school naar zwemles, naar werk, naar voetbal, naar zwemles en zo door. Een perpetuum mobile aan doelen op de klok die gehaald moeten worden. Ik mis het niet.

Nu dat leven achter de deur weer langzaam zichtbaar wordt, vraag ik me af of het oude normaal niet een beetje progressie behoeft. Of beter: een tikkie vertraging. Zodat de klok straks niet voelt als vijand, maar als een rustig voorttikkende vriend. Laten we dan nog eens terugkijken en denken: dat vreselijke virus is tenminste ergens goed voor geweest.

