Mondkapjes in Duitsland vanaf nu verplicht bij het winkelen en in het ov

In heel Duitsland is het vanaf nu verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer en in winkels. Daarmee zijn de Oosterburen het volgende land dat het dragen ervan verplicht stelt.

In een aantal andere Europese landen is dat al het geval. Alleen kinderen tot en met zes jaar en mensen die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen, zijn uitgezonderd.

Zelfgemaakt

De mond en neus moeten bedekt zijn. Een professioneel mondkapje hoeft niet. Het mag ook een creatie zijn van eigen makelij, een sjaal of een doek. Het gaat er om dat ze geen druppeltjes doorlaten die het virus kunnen bevatten.

Jacqueline Tijhaar die in Leer woont, maar werkt in Groningen, heeft haar mondkapje al geregeld. Ze werkt als coördinator van een netwerk voor palliatieve zorg. Ook coacht ze professionals in de zorg bij het communiceren met patiënten.

'Die van mij heb ik zondag zelf gemaakt. Ik heb een oud T-shirt uit de kast getrokken en ik zag op internet een manier waarop je zo'n mondkapje kan knippen, zonder naald en draad. Door een schaar te pakken heb ik nu een eigengemaakt mondkapje. Ik kan uit één T-shirt zo'n vier of vijf maken, dus ik ben voorbereid', aldus Tijhaar.

Vergelijkbaar

De situatie in Nederland vindt ze vergelijkbaar met die in Nedersaksen. Ook daar zijn relatief weinig besmettingen vergeleken met de andere delen van het land. Ook het straatbeeld, veel minder mensen op straat dan normaal, is hetzelfde.

Per deelstaat in Duitsland zijn er verschillen in de sancties voor wie zich niet aan de mondkapjesplicht houdt. Beieren is het strengst met 150 euro boete voor wie betrapt wordt op een overtreding van het gebod.

Nedersaksen legt nog geen boetes op, maar kijkt het een week aan. De deelstaatregering mikt op het verantwoordelijkheidsbesef van de inwoners. Na deze eerste week worden wel boetes geheven. Hoe hoog die zijn, is nog niet bekend.

