Bokszak als tegenstander en een lege race-agenda

Karateka Henk Trox traint in z'n tuin in Warffum (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Grasbaancoureur Romano Hummel uit Zuidhorn pakte anderhalve maand geleden voor de laatste keer de wedstrijdkalender erbij. Hij had toen nog goede hoop om dit seizoen in actie te komen.

Alle hoop is nu vervlogen. 'Je kan wel blijven hopen, maar door het virus is het nu einde seizoen. Er staan voor mij nog drie races op het programma, maar moet je je daar fit voor maken?', is Hummel helder. Trainen op de machine kan überhaupt niet en thuis aan de gewichten hangen is lastig te organiseren.

De beste Nederlandse grasbaanracer had grote plannen voor dit jaar. Het wereldkampioenschap stond hoop op z'n lijstje en hij zou in Polen in de speedwayliga gaan rijden. Daarnaast had hij contracten voor internationale races in Duitsland en Frankrijk.



Weinig obstakels

Het gaat ten koste van inkomen, al zijn die wel afhankelijk van de resultaten. 'Mijn sponsoren blijven me trouw, dus ik kan me met een gerust hart op volgend seizoen richten.'

Romano Hummel in actie (Foto: RTV Noord)



Hummel verwacht door het 'nieuwe normaal' weinig obstakels voor zijn sport. 'Tijdens de races komen we sowieso niet met elkaar in contact. Wellicht moeten er in het rennerskwartier regels komen als je bij elkaar even een praatje wil maken.'

'Voor de toeschouwers zal het wel lastig worden om anderhalve meter afstand te houden. Maar ze zullen wel moeten blijven komen, anders kunnen er geen wedstrijden gehouden worden.'

Trainen in de tuin

Henk Trox uit Warffum is een van de karateka's van Katsu uit Winsum. Hij maakte vorig jaar november zijn rentree bij het plaatselijke gala. En dat smaakte naar meer. Dusdanig veel dat hij nu vaak in zijn eigen tuin te vinden is om te trainen. 'Het samenwerken in de dojo om beter te worden dat mis ik enorm.' zegt Trox.

Henk Trox mist de dojo, maar is blij dat hij z'n tuin heeft om in te trainen (Foto: Henk Elderman)



De bewegingen die hij maakt op het gras zijn haast onnavolgbaar. Groeten, trappen en slaan gaan in een vloeiende beweging. 'Je kunt het ook in je slaapkamer doen, maar voor nu is het heerlijk trainen met dit weer. Ik zet ook wel eens filmpjes op de app om te vragen hoe het eruit ziet. Op die manier blijven we nog wel samenwerken.'

Trox kan niet wachten totdat hij weer kan sparren of vechten met een echte tegenstander. 'Voorlopig wordt het de bokszak en techniek in de lucht'



