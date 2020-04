Door de mand: Kees Vlietstra zegt U tegen z'n moeder

Jongste zoon verdwaalt in zijn mobiel. Ik kijk tv. Opname van gisteravond. Jeroen van der Boom en Louis van Gaal. Een echt SBS6-programma: 'Een Hoge Boom in je reet steken' Van der Boom speelt een gastheer. Heet Van Gaal welkom en geeft aan dat ze op zijn verzoek elkaar vousvoyeren. De eerste woorden van de trainer in ruste: 'Ik heb mijn kinderen opgevoed dat ze U tegen me moeten zeggen. Maar jij mag jij tegen me zeggen.'

Ik ben het direct al kwijt. Kan me niet meer concentreren op Louis met zijn respect. Denk aan hoe mijn ouders zich lieten aanspreken door mij, mijn broertje en mijn zusje. Co en Truus. Dat was een jaren '70-dingetje. Met de voornaam. We zijn allemaal gelijk.

Als ik als viertienjarige mijn moeder aansprak met 'mamma' was het antwoord van Truus: 'Oh, je noemt me mamma, dan wil je wat van me hebben. Zeg het eens Keessie. 'Een dag later liep ik dan op nieuwe Adidasjes. Van Nastase.

Waag nog een poging Koninklijke Hoogheid Louis bij Van der Boom. Hij praat over zichzelf in de derde persoon enkelvoud. Komt vast door zijn geloof in zijn 'totale mens principe'. 'Dat vindt Louis van Gaal namelijk belangrijk.'

Deze Kees Vlietstra krijgt jeuk van Louis. Deze Kees zoekt op Youtube de confrontatie tussen de Louis van AZ en onze Ron Jans. 23 april 2006. Ron Jans heeft als coach van de FC Groningen net het AZ van Van Gaal uit de playoffs geknikkerd. Tijdens de persconferentie na afloop gaat de verbale strijd nog even door.

De AZ-trainer zegt dat 'omdat de enige bal van Groningen op doel erin gaat de trainer van de FC heel dankbaar moet zijn en zijn mond moet houden.' Waarop Jans magistraal reageert dat hij het fijn vindt dat 'ik nu eens beticht wordt van onbescheidenheid want meestal zeggen ze dat niet. En ik wil altijd bescheiden blijven maar niet nederig.'

Kees Vlietstra geeft viertien jaar na dato een applausje aan Youtube. Jongste zoon doet zijn oortjes uit en kijkt me fronsend aan. 'Wat doe je raar pap. 'Ik wil hem mijn applausactie uitleggen. Maar voordat ik met mijn lesje opvoedkunde kan beginnen vraagt hij, zonder me aan te kijken, of ik wel een broodje ei voor hem wil maken. Op het moment dat ik antwoord dat het hier geen hotel is heb ik ook al weer spijt van deze dooddoener. Zoonlief reageert met: 'Nee, het is hier geen hotel maar papa, jij bent wel het zoontje van broodje van Cootje.

'Warm van geluk sleep ik me naar de keuken en bak een ei denkend aan mijn vader, Co. Als kastelein van café West-End in Groningen was hij de man die de glazen bier tapte. Moeder Truus was, als ze samen achter de bar stonden, verantwoordelijk voor de keuken. Dan moet u denken aan de haute cuisine van de Friesestraatweg: een tosti, een gehaktbal en een omelet.

Als zestienjarige word ik op een zeldzaam moment, moeder Truus is afwezig vanwege een bestuursvergadering van korfbalvereniging Nic., door vader Co opgedragen om een omelet te bakken. Het is druk in de kroeg dus zoontjelief moet inspringen als keukenprins. Een omelet bakken. Hoe moeilijk kan het zijn. Heel moeilijk blijkt na vier minuten als het rookalarm afgaat en de keuken achter de kroeg zwart staat van de rook. Bakboter vergeten.

Woest stormt vader Co de keuken binnen om de pan met een zielig zwarte eierkoek onder de stromende kraan te gooien. 'Ben je godverdomme vijftien jaar, kan je nog geen ei bakken.' Schuldbewust kijk ik naar mijn Adidas schoenen. Dat ik al zestien ben verzwijg ik maar even.

Co en Truus. Truus en Co. Mijn ouders. Ze zitten in deze corona tijd veilig in hun bunker op de negentiende verdieping van de Liberté woontoren. Boodschappen worden door mijn broertje gedaan. Ze fietsen nog wel regelmatig een rondje om het Paterswoldsemeer. Halverwege gaan ze dan op een bankje aan het water zitten. Schaft met een broodje en een banaan.

Een paar dagen geleden vroeg Co wat Truus ervan zou vinden als ze een lintje z

ou krijgen. Moeder antwoordde dat ze dat fantastisch zou vinden. 'Dat meen je niet,' was de reactie van vader. 'Het is toch één grote poppenkast die hele lintjesregen. Flauwekul allemaal.' Moeder Truus bleef bij haar gevoel. 'Dat mag jij vinden. Ik vind dat niet. Zou het hartstikke leuk vinden. Nou, zullen we door fietsen? Wil naar huis. Lekker puzzelen.'

Voor een goed beeld moet u weten dat mijn vader toen niet wist dat zijn vrouw daadwerkelijk een lintje zou krijgen. Dat was geheim gehouden door initiatiefneemster tante Ina en het bestuur van korfbalvereniging Nic.

Als lid van deze club heeft Truus enorm veel vrijwilligerswerk gedaan. Als voorzitter, met als kernkwaliteit speechen door haar tranen heen, troostte ze rond de eeuwwisseling het eerste na twee verloren finales in Ahoy'. Als dragende kracht van de kantine- en sponsorcommissie zorgt ze nog steeds voor de inkoop van bier en verkoop van wedstrijdballen. Als teammanager van het eerste wist ze de verjaardagen van de kinderen van alle scheidsrechters in de hoofdklasse. Onderin de shirtjestas lagen de ingepakte cadeautjes. Berlusconi avant la lettre.

Als notaris van de verloting rondom wedstrijden van het eerste zorgde ze ervoor dat de lokale pers, lees Dick Heuvelman en Peter Homan, tweewekelijks met een prijs naar huis gingen. Maar bovenal is ze niet alleen moeder van haar drie biologische kinderen, maar van alle Nic.-ers. Truus ís Moedertje Nic.

Afgelopen vrijdag kwam er een telefoontje op de mobiele telefoon van Truus. Vanuit het gemeentehuis. Burgemeester Schuiling. Moeder Truus geloofde het niet. 'Verneuk je eigen soort,' zou ze gezegd hebben om daarnaar snel haar excuses aan te bieden. 'Ik dacht u maakt een geintje met me.'

Hoe dan ook heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd om Truus te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Fantastisch en verdiend. Ook volgens 'poppenkast' Co. Truus, laiverd, je bent een mamma om U tegen te zeggen.