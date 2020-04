Groningse sensoren helpen bij zoektocht naar buitenaards leven

Die telescoop is het grootste astronomische project ter wereld.

Hofleverancier

Joost Adema van het Kapteyn Instituut is dan ook een trots man.

'Het is de derde keer op rij dat we geselecteerd worden om aan dit project bij te dragen. Als we dit straks af hebben, kunnen we ons op sensorengebied echt hofleverancier noemen voor het ALMA-project. Daar zijn we erg trots op.'

Het 'Koele heelal' uitpluizen

De Groningse sensoren gaan volgens Adema kijken naar gebieden in het heelal die niet zo heet zijn als de sterren. Over die plekken is nog een hoop onbekend, zegt hij.

'Dat 'koele heelal' is vooral interessant omdat daar veel chemie voorkomt. We vinden er steeds meer complexe koolwaterstoffen: stukjes DNA, suikers, alcoholen. Met deze sensoren gaan we er een stap in zetten om dat beter in kaart te brengen.'

Dat koude heelal bestaat volgens Adema uit enorm grote gaswolken waar allerlei stofjes in voorkomen. 'We willen graag weten welke dat zijn. We vinden er veel die lijken op de stoffen waar wij uit opgebouwd zijn, onze bouwstenen.'



Zo ziet de ALMA-telescoop in Chili eruit



Leven buiten aarde mogelijk?

In de toekomst zou dankzij dit onderzoek meer duidelijk moeten worden over de vraag die wetenschappers al jaren bezig houdt: is er leven buiten de aarde?

'Dat is de heilige graal voor ruimtewetenschappers: het vinden van leven ergens anders in het heelal. Daarom zoeken we op plekken waar die stofjes vrij veel voorkomen. Hert zou heel raar zijn als we op die plek geen leven vinden. Naar dat moment moeten we toe bouwen, en dit helpt daarbij.'

Noordelijke bedrijven

De sensoren worden, als het aan Adema ligt, mede met onderdelen uit Noord-Nederland gemaakt. 'We zijn goed bekend met bedrijven in de metaal- en elektronicabranche.'

Lees ook:

- Kapteyn Instituut levert ontvangers voor ALMA telescoop Chili (2015)