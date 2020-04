Het is stil in Loppersum: 'Ik vind het helemaal niet leuk om hier nu te zijn'

Met dit weer had de vrijmarkt in Loppersum meer dan dertigduizend bezoekers getrokken. Daar is voorzitter Sander Eisinga van het Oranje Comité van overtuigd. Maar het tegenovergestelde is nu waar: het is stil onder de Lopster toren.

'Ik vind het helemaal niet leuk om hier nu te zijn', zegt Eisinga lachend als een boer met kiespijn wanneer we afspreken op het Marktplein.

Dik overtreffen

Normaal gesproken had je van het plein geen steentje gezien, zegt hij vol overtuiging. 'Het was hier bomvol geweest met mensen. Het is qua weer een fantastische dag. We zouden die dertigduizend mensen dik overtreffen.'

Hoe vervelend is het dan dat je zo'n dag vooral thuis doorbrengt. Eisinga koos er voor om zelf zo veel mogelijk van de dag in de tuin door te brengen. In Loppersum hebben ze al vrij vroeg de knoop doorgehakt om Koningsdag niet door te laten gaan, nog voordat het kabinet daartoe besloot.

Vroegtijdig gestopt

'Je kon aanvoelen dat het niet door kon gaan', vertelt hij. 'Dan kijk je wat je nog moet doen en dat is dan financieel niet verantwoord. Of je stopt vroegtijdig of je maakt allemaal extra kosten.'

Zo stond het Lopster Oranje Comité op het punt om tussen de twee en drieduizend programmaboekjes laten drukken. Nog voor die tijd is de stekker eruit getrokken, wat toch weer geld scheelt.

Helemaal niets

In sommige dorpen zijn toch kleinschalige dingen georganiseerd. Zo is in Delfzijl in gezamenlijkheid de vlag gehesen en het volkslied gezongen en rijdt in Ten Boer de hele dag een draaiorgel door het dorp. In beide gevallen is de anderhalve meter afstand heilig.

In Loppersum doen ze dit jaar niets. 'We zijn ons een jaar aan het voorbereiden geweest op deze dag en als dan blijkt dat het niet doorgaat, kost annuleren ook veel tijd en energie.'

Jubileum

Het is voor Loppersum extra vervelend, omdat het Oranje Comité Loppersum dit jaar haar zestigste verjaardag viert. Die zou beginnen met een ballonvaart en er was een extra band geboekt.

'Het had zo mooi kunnen zijn', zegt Eisinga. 'Maar helaas, we moeten het ermee doen. De gezondheid is belangrijker.' Het jubileum is nu een jaar uitgesteld.

Bezet op de stoep gekrijt (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

Ludiek versierd

Wie deze Koningsdag door Loppersum loopt kijkt overigens vreemd op. Op tal van locaties zijn plekken gereserveerd voor een vrijmarkt, die natuurlijk helemaal niet doorgaat. Andere plekken zijn weer afgezet met linten.

Volgens Eisinga is het een ludieke actie van jongeren, die zichzelf het Coranje Comité noemen. 'Het is grappig, zolang er niets kapot is gemaakt. Wij hebben er als Oranje Comité in ieder geval niets mee te maken.'