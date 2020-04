TCMG: Stijging schademeldingen wijst op inhaalslag

Dat is de reactie van TCMG op de constatering van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dat het aantal meldingen sinds de beving van Westerwijtwerd, in mei vorig jaar, is gestegen.

Inhaalslag

De stijging, ondanks het dalend aantal aardbevingen, wordt volgens onderzoeker Tom Postmes van de RUG verklaard doordat corporaties en particuliere verhuurders zich meer melden.

Maar volgens de TCMG kun je uit de cijfers bovendien concluderen dat mensen met schade de weg naar het loket beter weten te vinden: Groningers lijken na jaren een inhaalslag te maken bij het doen van schademeldingen.

Nieuwe adressen

Het aantal schademeldingen per week blijft hoog vergeleken met de aantallen schademeldingen over de periode sinds 2012, de beving van Huizinge. Wekelijks komen er nu circa 700 schademeldingen binnen met uitschieters naar 900.

De schademeldingen komen uit de hele provincie. Uit plaatsen als Loppersum en Appingedam, waar in het verleden veel schade is ontstaan, komen nog steeds schademeldingen van adressen waar nog nooit eerder een schade is gemeld, ook niet bij de NAM of het Centrum Veilig Wonen (CVW).

NAM-contour

De stijging wordt mede veroorzaakt door schademeldingen uit gebieden op of buiten de voormalige NAM-contour waar in het verleden geen schade werd vergoed door de NAM en het CVW. De TCMG hanteert sinds januari 2019 een veel groter gebied en kent veel vaker een vergoeding toe.

Volgens de TCMG weegt snelheid en zorgvuldigheid van afhandelen bovendien zwaar bij de afweging om de schade te melden, naast het feit dat er gewoonweg schade is en de verwachting dat het vergoed wordt.

Bemoediging

De organisatie verwacht dat het nog een poos druk blijft: 'Er zijn er genoeg aanwijzingen om er nu vanuit te gaan dat het aantal schademeldingen hoog blijft. We moeten ons daarop instellen, ook organisatorisch. We zien in de stijging van de schademeldingen een bemoediging dat mensen vinden dat we op een goede manier bezig zijn', zegt Bas Kortmann, voorzitter van de TCMG.

Rompslomp

Uit het onderzoek van de RUG blijkt ook dat steeds meer mensen met schade die niet meer melden, omdat ze zijn afgeschrikt door de rompslomp eromheen. De TCMG ziet hierin een taak voor het nieuwe Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) waar de TCMG in opgaat.

Kortmann: 'Het IMG krijgt een ruimere bevoegdheid en de onafhankelijkheid is nog beter geborgd. Straks kan er ook vergoeding voor waardedaling van woningen worden aangevraagd en smartengeld. Juist deze zaken spelen in de gemeenten waar in het verleden de meeste schade is ontstaan. Hopelijk merken dan nog meer Groningers dat wij er voor hen zijn.'

