Polderbewoners Lageland eisen 'echte' inspraak over hyperloop

Toegegeven, er worden zogeheten participatiebijeenkomsten belegd, maar de omwonenden hebben de indruk dat de gemeente haar zin wil doordrijven, stelt woordvoerder Alie Holtes. 'We krijgen het gevoel dat de gemeente dit zonder volwaardige inspraak erdoorheen drukt.'

Verschillende opvattingen

Holtes is één van de drijvende krachten achter de 'kerngroep Polderplannen', die in het leven werd geroepen nadat de bewoners kennis hadden genomen van de plannen van de gemeente. 'Die plannen voor de hyperloop moesten we uit de media vernemen.'

Wat is een hyperloop?

Een hyperloop is een transportsysteem waarbij capsules met personen of goederen tot duizend kilometer per uur door vacuüm gezogen buizen worden geschoten. De werking van de hyperloop doet denken aan buizenpost, maar behalve luchtdruk wordt er ook gebruikgemaakt van magnetisme. Een hyperloop is een transportsysteem waarbij capsules met personen of goederen tot duizend kilometer per uur door vacuüm gezogen buizen worden geschoten. De werking van de hyperloop doet denken aan buizenpost, maar behalve luchtdruk wordt er ook gebruikgemaakt van magnetisme. In Groningen moet een testbaan komen met een lengte van drie kilometer. De baan wordt opengesteld voor ontwikkelaars uit de hele wereld.

'We zijn géén actiegroep', benadrukt Holtes. 'Ons doel is dat de omwonenden de gelegenheid krijgen mee te doen aan de inspraak. Niet iedereen denkt er precies hetzelfde over, dat mag ook. Binnen de kerngroep is ruimte voor verschillende opvattingen.'

'Wij willen dat die inspraak plaatsvindt via 'echte' bijeenkomsten. Maar die kunnen door de coronacrisis momenteel niet worden gehouden. Daarom willen we dat de gemeente de besluitvorming stillegt, zolang deze bijeenkomsten niet mogelijk zijn', legt Holtes uit.

Digitale bijeenkomst

Om de vaart erin te houden belegde de gemeente vorige week een digitale bijeenkomst met de inwoners van Lageland. Hardt, het bedrijf achter de hyperloopplannen, deed ook mee. Wat Holtes betreft is dit niet de juiste manier voor inspraak: 'De bewoners kregen het gevoel dat ze voor voldongen feiten werden gesteld.'

Holtes: 'Lang niet iedereen wil, of kan digitaal zijn mening geven. Sommige mensen worden 'overheidsschuw' en krijgen daardoor nauwelijks de mogelijkheid tot inspraak. Los daarvan: niet iedereen in Lageland heeft een goede internetverbinding om digitaal te kunnen vergaderen'.

'Tekenen bij het kruisje'

Bovendien gaat de bewoners allemaal te snel, zegt Holtes: 'In juni wil de gemeente al de knoop doorhakken. Wat stelt die inspraak dan nog voor? Alsof we moeten tekenen bij het kruisje. Wij willen eerst een aantal garanties, bijvoorbeeld over de financiële onderbouwing. Wat als na twee jaar het geld op is? Dan staat die hyperloop er maar, zonder dat er iets mee gebeurt'.

'Zonnepark heeft geen haast'

De bouw van het zonnepark heeft geen haast, gaat Holtes verder. 'De komende vijf jaar is er geen ruimte op het hoogspanningsnet voor een zonnepark. Waarom zou je daarover nu dan al een besluit nemen? We hebben al genoeg op ons bordje met die aardbevingsellende en die hyperloop.'

Reactie gemeente

De gemeente erkent dat het inspraakproces niet optimaal is, maar ziet geen andere mogelijkheid dan deze digitale raadplegingen, zegt omgevingsmanager Marco Sanders: 'Het liefste zouden wij ook fysieke bijeenkomsten houden, want dat is dè methode om zulke plannen te bespreken. Maar dat kan nu eenmaal niet, dus proberen we het zo goed mogelijk te doen.'

Participatiegroep

Hij wijst erop dat er achttien inwoners in de participatiegroep zitten, waaronder ook de leden van de kerngroep, die net zijn eerste bijeenkomst heeft gehad. Het informeren van de inwoners is nog maar net afgerond en er kan, digitaal, nog ruimschoots ingesproken worden. 'Verder heeft iedereen in het gebied mijn telefoonnummer, ze kunnen me altijd bellen.'

Doorzetten

Sanders verwacht niet dat het verzoek om uitstel van de besluitvorming gehoor gaat vinden: 'De lijn tot nu toe is dat de overheid, ook in het belang van de economie, haar plannen wil doorzetten. Maar de vraag is net binnen gekomen en de gemeente moet daar nog op reageren. De kerngroep is dus wel een beetje vroeg. En besluitvorming in juni? Zo snel gaat het niet, hoor.'

