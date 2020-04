Ainzoam: 'We zorgen dat iedereen op afstand blijft, moeke is alles voor ons!'

Groningers die vanwege het coronavirus hun familie niet meer kunnen zien, een pasgeboren kleinkind niet in de armen kunnen sluiten of eenzaam thuis zitten. Je leest hun verhalen in onze serie Ainzoam.

Vandaag het verhaal van Aaldrik Doddema (60) uit Muntendam, die samen met zijn broers de beschermengelen van moeder Alie Doddema-Vader (80) zijn. Ze woont zelfstandig in seniorencomplex De Tibbe.



'We gaan er nu wel iets soepeler mee om', zegt Aaldrik. Maar in maart heeft hij met zijn broers besproken hoe ze met de situatie van hun moeder om zouden gaan. 'Ik had mijn verjaardagsfeest voor 13 maart geregeld, maar toen begon het te spoken in Nederland en ik kreeg steeds meer afzeggingen.'

Goed uitkijken wat we met moeke doen Aaldrik Doddema - over moeder Alie



'Na het weekend heb ik het met mijn broers besproken. Goed uitkijken wat we met moeke doen. We moeten niet teveel op visite gaan daar. Ik belde haar dat we voorlopig niet langs zouden komen. Ze vond het niet leuk, maar ze begreep het wel.'

'De dag erop ben ik onder haar raam gaan staan na het werk. Dat vond ze mooi. Dat hebben we een paar weken volgehouden.'

Versoepeling

Toen premier Rutte vorige week bekendmaakte dat de maatregelen iets zouden worden versoepeld, hebben Aaldrik en zijn broers de teugels ook ietsje laten vieren. 'Vorige week zondag hebben we even gewandeld, het was mooi weer. En nu zo langzamerhand komen we ook wel weer bij haar in huis.'

'Ze heeft een lange kamer, dus we kunnen op afstand van elkaar staan. Ze zet dan de koffie voor me op tafel. Als ik binnenkom ga ik zitten en zij zit dan bij het raam.'

'Ook kunnen we nu beeldbellen, mijn broertje heeft een telefoon voor haar geregeld. Ze is digitaal nog helemaal top, dus dat lukt haar nog prima', zegt Aaldrik trots.

Alie met haar zoons, Aaldrik in het roze (bron: eigen foto)



Geen risico

Hij geeft aan waarom hij en zijn broers er iets soepeler mee om gaan: 'Vooral in het begin wil je geen risico's lopen, ze heeft copd en ik kom voor mijn werk vaak vrachtwagenchauffeurs tegen die overal vandaan komen. Je weet het nooit. Maar misschien hadden we het wel iets te streng geregeld..'

'We hadden altijd veel contact als gezin en nu hebben we zoiets van: het is goed gegaan dus het kan ietsje soepeler. Het is ook alleen maar tien minuten een bak koffie aan tafel en dan zijn we ook weer weg, hoor.'

Ik heb haar ook gewoon gemist Aaldrik Doddema - over moeder Alie

En misschien wel de belangrijkste reden: 'Ik heb haar ook gewoon gemist, en mijn broers ook. Het is wel moeilijk als je onder het raam staat, dan zie je de traantjes bijna komen.'

Aaldrik weet dat ze aan een kant niet mogen klagen: 'Als je kijkt naar de situatie met de verzorgingshuizen, is dat nog veel erger, niet te vergelijken. Wij kunnen tenminste nog even bij het raam staan, of even naar binnen, dat je je moeder recht in de ogen kan kijken.'

Daarom snapt hij ook niet dat mensen de regels aan hun laars lappen: 'Laatst toen ik een keer bij haar was zaten een paar dames van het complex bij de ingang, gewoon dicht bij elkaar. Ik zeg: waar zijn jullie mee bezig?!''

Dapper

Het is in alles hoe hij over zijn moeder spreekt te merken, hij is trots op haar: 'Hoe mijn moeder de afgelopen weken heeft beleefd? Dapper. Het is het enige woord wat ik er over kan zeggen. Ze heeft wel vertrouwen dat het goed gaat komen, maar als je haar zo hoort gaat er vast wel wat door haar hoofd heen. Echt heel dapper.'

Hoe het de komende weken gaat verlopen is wel duidelijk: 'Ik denk dat we het de komende weken zo gaan doen en we overleggen altijd onderling. Het is niet zo dat we straks ineens weer met zes man bij haar op de stoel gaan zitten.'

Moeke is alles voor ons! Aaldrik Doddema - over moeder Alie

En tot die tijd zullen de broers buiten een rondje met haar maken. 'En we zorgen dat iedereen op afstand blijft. Wij zijn haar bodyguards en we zijn allemaal twee meter. Dus er komt niemand in de buurt bij haar. Moeke is alles voor ons!'

