Tóch contact tussen ouder en kind dankzij 'woonwagenbabbelbox'

Geen bezoek

De Kameleon is een woonvorm voor jongeren met een verstandelijke beperking. De veertien bewoners kunnen al wekenlang geen contact hebben met hun ouders of andere familie. De stichting Sprank, eigenaar van De Kameleon, laat geen bezoek binnen om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden.

Buurman

Dat gebrek aan bezoek ging buurman Ton van der Made, van Insectenwereld Doezoo in Leens, aan het hart. Hij bedacht een manier waarop de bewoners hun familie tóch van dichtbij kunnen zien en spreken.

Ombouwen

Van der Made heeft een oude woonwagen, waarin kinderen geschminkt kunnen worden. Door de beperkende maatregelen kan dat nu niet meer. Hij bouwde de wagen om zodat hij voor een ander doel gebruikt kan worden.

Twee ingangen

'We hebben een kleine aanpassing gedaan', zegt Van der Made. 'Er is een plexiglasraam in een tussenschot gebouwd'. En dat is eigenlijk alles. De wagen heeft twee ingangen zodat ouders en kind veilig naar binnen kunnen. Binnen staan een stoel aan de ene kant van het raam en twee bankjes aan de andere kant.

Privacy

Begeleidster Marleen Kielstra van De Kameleon is blij met de 'babbelbox', zoals de wagen is genoemd. 'Op deze manier kun je je familie toch in de ogen kijken en in privacy met elkaar spreken. Dat is toch heel anders dan een 'raambezoek', waar iedereen kan meekijken. Op deze manier heb je een momentje met je familie, wat zo belangrijk is in deze tijd.'

Lees ook:

- Wie wil een neusbeer of een python adopteren?

- Coronacrisis speelt Insektenwereld parten