Rijdend vanuit je auto afscheid nemen van een overledene

Hoe stel je iedereen die dat wil in staat afscheid te nemen van een overledene, als er maar dertig personen bij de uitvaart aanwezig mogen zijn? Het crematorium in Winschoten heeft een oplossing gevonden: een openluchtcondoleance.

'Dit is bedoeld voor mensen die door de coronamaatregelen de uitvaart niet kunnen bijwonen', legt manager Gert de Wal van Uitvaartcentrum Oost-Groningen uit.

Niet uitstappen

'De kist komt op een beschutte plek onder een luifel te staan. Mensen komen langsrijden zodat ze vanuit hun auto toch afscheid kunnen nemen. Het is overigens beslist niet de bedoeling dat ze uitstappen.'

Kist open of dicht?

Dit moet gebeuren op de dagen voorafgaand aan de uitvaart. Alleen in de avonduren, omdat overdag andere uitvaarten plaatsvinden. 'Er zijn wel extra kosten aan verbonden, maar dat is niet anders dan bij andere condoleancetijdstippen', zegt De Wal. Mag de kist open zijn? 'Als de nabestaanden dat willen, dan kan dat.'

Het uitvaartcentrum in Winschoten is overigens niet het eerste in ons land dat met deze mogelijkheid voor een 'drive-through condoleance' op de proppen komt, geeft De Wal toe. 'Maar we zijn waarschijnlijk wel de eerste in onze provincie.'

Enthousiast

De crematoriummanager heeft nog geen idee hoe groot de animo is. 'We bieden deze mogelijkheid nog maar sinds een paar dagen aan. Onze medewerkers zijn in elk geval enthousiast.'

