Mollema stapt na zeventien jaar uit de bak

Ze won met de stuurman uit Alteveer vier keer op rij de Europese titel grasbaan. De laatste was vorig jaar in Eenrum. Daarnaast was het duo vijf keer de beste in het Open Nederlands kampioenschap.

'Er zijn nog meer dingen in het leven dan racen. Ik moet ook aan mijn toekomst denken.' licht Mollema haar besluit toe. In het dagelijks leven is ze buschauffeuse bij QBuzz. 'Ik stapte voor het eerst in toen ik veertien was. Mijn eerste wedstrijd was op vijftienjarige leeftijd als bakkeniste van Raymond de Rooy.'

Ongeluk

In september vorig jaar raakte Mollema betrokken bij een zware crash. Ze kwam onder de zijspan terecht en liep verwondingen op in het gezicht en hals. Destijds was ze vastberaden om door te gaan.

Ben bang dat het hele jaar in het water valt Sandra Mollema-stopt als bakkeniste

De vraag is of er dit seizoen nog een afscheidswedstrijd voor haar komt. Door de coronacrisis zijn alle wedstrijden tot 1 september afgelast. Op 6 september staat de EK finale op het programma. Het is hoogst onzeker of en op welke manier dit kampioenschap doorgaat. 'Ik hoop het, maar ik ben bang dat het hele jaar in het water valt.'

