Kindercoach: 'Ouders kunnen even stoom afblazen. Dat is wel nodig'

Een gratis luisterend oor. Dat willen coaches van Het Kindercoachgilde bieden aan ouders en opvoeders. Ze zijn een telefoonlijn gestart. 'We merken dat hier in deze coronatijd behoefte aan is', zegt Josine Olgers, kindercoach op Schiermonnikoog.

'Ouders en kinderen zitten nu veel binnen en hun wereld is kleiner geworden. Ouders zien het soms somber in en daar kan een luisterend oor goed bij helpen. Ze kunnen stoom afblazen bij ons en met hele eenvoudige dingen kunnen we helpen', zegt Olgers.

De hulplijn is volgens haar vooral bedoeld om problemen en verhalen aan te horen maar ook om te sparren.

'Ook nu de scholen weer opengaan, zijn er vast ouders die even willen praten. Er heeft toch een bepaalde druk op gezinnen gestaan', zegt Olgers. Zij heeft zich beschikbaar gesteld om een luisterend oor te bieden via de telefoon.

Zelf hulp nodig gehad

'Ik weet hoe het is om als ouder soms vast te lopen', zegt ze. Bij de opvoeding van haar kinderen had ze ook hulp nodig en stond ze voor de nodige vragen.

'Het duurt heel lang voordat je als moeder hulp gaat vragen want je bent bang om het als opvoeder niet goed te doen. Maar ik ben ontzettend blij dat ik terecht kon bij een kindercoach. Een laagdrempelige manier om het er met iemand over te hebben.'

In 2012 besloot Olgers vervolgens om zelf kindercoach te worden.

Welzijn kind voorop

Een belangrijke reden voor haar om dit te worden, is omdat ze merkt dat de maatschappij steeds meer vraagt van kinderen. 'Er is bij kinderen al snel sprake van stress. Om ouders en kinderen daarbij te helpen, vind ik belangrijk.'

Haar achtergrond en liefde voor het werken met kinderen ligt bij de televisie. Ze heeft gewerkt bij de AVRO op de jeugdafdeling en maakte programma's als De Droomshow, Alles Kids en Kids For Animals.

Ze is aangesloten bij Het Kindercoachgilde. een beroepsvereniging voor kinder- en opvoederscoaches.

'Kinderen kunnen bellen naar een kindertelefoon en voor ouders hebben we nu de oudertelefoon. In deze tijd wordt er enorm veel van ouders gevraagd. Begeleiden bij schooltaken, meedenken bij verveling en uitleggen waarom spelen met vriendjes nu even niet kan', vertelt Jeannette van Kuik. Ze is de oprichtster van Het Kindercoachgilde.

De kindercoaches worden ingezet bij het begeleiden van gezinnen.

'Een kindercoach kijkt mee met papa, mama en het kind. We zijn er voor ouders die niet naar een psycholoog willen en geen stempels opgedrukt willen krijgen', vertelt Van Kuik. Het is volgens haar een praktische en laagdrempelige vorm van hulp die niet al te lang duurt.

Problemen oplossen

'Wij coachen alle drie en rafelen in samenspraak uit wat er aan de hand is', legt Van Kuik uit. 'Wij geven liever geen tips en adviezen. Met weinig sturing proberen we ouders en kind op het juiste spoor te krijgen, zo dat ze zelf met oplossingen komen.'

'We zijn erop getraind om verdiepende vragen te stellen. Dat helpt ons nu ook bij de coronahulplijn. Heel veel mensen luisteren nooit echt. Wij zijn getraind om dat wel te doen. We willen er even zijn voor de papa's en mama's.'

Kindercoachsessies moeten ouders zelf betalen want ze worden niet vergoed vanuit de zorgverzekering. 'Het heeft niks te maken met ziekte en is meer preventief. Het is geen jeugdzorg. Wel jammer, want we zouden veel voor de wachtlijsten in de jeugdzorg kunnen betekenen. Anderzijds zijn we nu wel vrij van keurslijven en logge organisaties en regelgeving. We kunnen altijd direct aan de slag', vertelt Van Kuik.

Wie heeft de hulp nodig?

'Op het eiland krijg ik vooral vragen van gasten. Toeristen die hulp nodig hebben met hun kinderen krijgen dan een coachingsessie. Niet veel eilander kinderen hebben de hulp nodig', zegt Olgers. Ze helpt vooral kinderen die gepest worden, onzeker zijn of angsten hebben.

'Kinderen die gepest worden maak ik weerbaarder. Bijvoorbeeld door hun houding te veranderen. Kinderyogasessies kunnen daar ook bij helpen', legt Olgers uit.

'Een psycholoog doet ook goed werk. Maar een kindercoach is heel luisterend en met kleine tips komen we vaak een hele stap verder. Dat is ook wat ik destijds zocht', legt Olgers uit.

Kindercoaches die zich voor de oudertelefoon beschikbaar hebben gesteld doen dit gratis en vrijwillig. Olgers hoopt veel ouders maar ook kinderen te kunnen helpen in deze 'stressvolle tijd'.

Vaders en moeders die gebruik willen maken van de hulplijn voor ouders kunnen hier terecht.

Lees ook:

- Alles over de coronacrisis