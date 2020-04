Studenten tevreden over afstandsonderwijs: 'Maar communicatie kan beter' (update)

Studenten zijn overwegend positief over de manier waarop hun hogeschool of universiteit de afgelopen weken onderwijs op afstand heeft gegeven.

Dat blijkt uit een enquête van de Landelijke Studentenvakbond.

Toegankelijk

Twee derde van de ondervraagden noemt de toegankelijkheid van het onderwijs goed. Ook over de communicatie van de onderwijsinstellingen tonen de meesten zich tevreden: 70 procent voelt zich 'voldoende geïnformeerd over de situatie rond het coronavirus'.



Kwaliteit

Over de kwaliteit van de onlinelessen, werkgroepen en begeleiding op afstand lopen de meningen uiteen. Met de stelling 'De kwaliteit van mijn onderwijs is goed' is 41 procent van de 427 ondervraagden het (zeer) eens, 28 procent is neutraal en 31 procent vindt het onvoldoende.



Zorgen

Zorgen maken de studenten zich vooral over studievertraging en de bijkomende kosten. Van de universitaire studenten verwacht 27 procent zeker studievertraging op te lopen. Van de hbo'ers is dat bijna de helft.

LSVb-voorzitter Alex Tess Rutten verklaart het verschil uit het feit dat hogescholen meer op de praktijk georiënteerd zijn: 'Dat maakt dat zij meer last hebben van onderwijsvormen die niet digitaal aangeboden kunnen worden.'



Communiceer duidelijk met de studenten, want uiteindelijk is het toch een samenwerking tussen student en docent Jan Willem Leeuwma - Groninger Studentenbond

Onderzoek nuanceren

Volgens Jan Willem Leeuwma van de Groninger Studentenbond moeten de uitkomsten van het onderzoek wat genuanceerd worden.

'Het onderzoek werd een paar weken gehouden en geeft dus voornamelijk een kleine peiling van het begin van het thuisonderwijs. Nu zijn we een nieuw blok ingegaan en zijn de tentamens achter de rug, in allerlei verschillende vormen.'

Leeuwma is dan ook benieuwd hoe studenten op dit moment over thuisonderwijs denken. 'Je verwacht nu dat het weer zoals vanouds gaat, maar dan in digitale vorm. Dat is wel even wat anders.'

Communicatie kan beter

Er spelen wat Leeuwma betreft nog wel belangrijke problemen binnen het onderwijs op afstand. Communicatie is er daar ''een van.

'Bij zo'n snelle en grote verandering is informatievoorziening heel belangrijk. Communiceer duidelijk met de studenten, want uiteindelijk is het toch een samenwerking tussen student en docent.'

Aanpassingsvermogen docenten

Leeuwma is wel tevreden over het aanpassingsvermogen van veel docenten. 'Docenten gaven al vrij snel goede webinars. Velen van hen hebben goede sprongen gemaakt. Maar er zijn natuurlijk ook frustraties. En als docenten tegen problemen aanlopen, slaat dat terug naar de studenten.'

Volgens Leeuwma is er geen opleiding die er wat dat betreft negatief uitspringt. 'Maar praktijk studies hebben het gewoon lastig. Ze kunnen niet naar buiten toe en dat werkt dan tegen je.'

