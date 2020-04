Ontspannen en met lage hartslag door de heropende IKEA

Zes weken was het Zweeds warenhuis aan de Sontweg in Groningen dicht. Sinds dinsdagochtend tien uur zijn de deuren weer geopend. Op verschillende plaatsen in ons land stonden bij de heropening lange rijen. In Groningen niet.

Verslaggever Elwin Baas nam een kijkje.



Versleten badjas

Door het vele thuiswerken krijg ik een ander ritme. Normaal gaat de wekker tegen kwart voor vijf en trek ik een half uur later de voordeur achter me dicht. Nu ik minder op pad ben als verslaggever en veelal thuis op zolder werk, loop ik 's ochtends ruim een uur in mijn versleten badjas rond.

Mijn vrouw roept al weken dat ik een nieuwe moet kopen, maar het blijft er bij. Totdat ik vanochtend las dat IKEA weer open gaat. Ik ben benieuwd hoe dit concern met de anderhalvemetersamenleving omgaat. Normaal is het daar zo druk dat ik dit warenhuis links laat liggen. Zonder te weten of daar überhaupt badjassen verkocht worden, stap ik in de auto. Benieuwd naar wat ik aantref.



Parkeerplaats niet leeg meer

Op de parkeerplaats is het goed druk. Een kleine twee maanden geleden was ik hier voor het laatst. Ook voor het werk; om te kijken of mensen door de coronacrisis nog wel heen durfden. Toen was de parkeerplaats nagenoeg leeg. Dat is nu anders. Nadat ik mij drie keer georiënteerd heb waar mijn auto geparkeerd staat, loop ik tegen half elf naar de ingang. Een man begroet mij vriendelijk en registreert mijn binnenkomst.



Gele stippen

Bovenaan de trap word ik nogmaals geattendeerd op de nieuwe 'spelregels'. Niet meer dan twee personen mogen tegelijk naar binnen, een beperkt aantal wordt toegelaten, er zijn extra schoonmaakmogelijkheden en iedereen moet de anderhalvemeterregel in acht nemen.

Vlak voor de roltrap naar de twee etage desinfecteer ik mijn handen en boven pak ik een wagentje. Mijn oog valt direct op de grote gele stippen die om de zo veel meter op de grond geplakt zijn. Vier pijltjes wijzen de windrichtingen aan, in het midden twee poppetjes met daaronder '1,5 m'. Ook aan de muren bij de voorbeeldwoon- en badkamers hangen borden met daarop 'deze ruimte alleen met 1 persoon tegelijkertijd betreden.'

Overzichtelijk en ontspannen

In een normaal wandeltempo ga ik door de winkel. Voordat ik naar binnen ging was mijn hartslag aardig hoog. Ik houd helemaal niet van drukke winkels of plekken waar veel mensen samen komen.

Maar eenmaal binnen voel ik bij elke stap mijn hart rustiger worden. Wat een betrekkelijke rust! Geen wagentjes die tegen elkaar aan botsen, mensen die midden in het gangpad staan te kletsen of opstoppingen bij die ene lamp of kast die ik ook interessant vind. Natuurlijk zijn er andere mensen, maar het is overzichtelijk en ontspannen.

Hesjes

De medewerkers dragen hesjes en ze zijn met velen. De balies op de verschillende afdelingen zijn afgeschermd met plexiglas en op de grond zie ik tape. De keukenplanning is dicht. Net als het restaurant en het speelgedeelte voor de kinderen.



Schone pinautomaten

Op de textielafdeling zie ik de badjassen liggen. Nadat er één in mijn wagentje is verdwenen, loop ik door naar de kassa's. Hier is het wel druk. Althans, zo oogt het vooral. Door het afstand nemen is de rij aardig lang. Na elke pintransactie stapt de caissière achter haar plexiglazen wand vandaan om de machine met een desinfectiedoekje te reinigen. 'Ik krijg mijn beweging wel,' lacht de caissière bij wie ik betaal.

Een half uurtje later rij ik opgewekt onze oprit op. Binnen leg ik de antraciete badjas op tafel. Mijn vrouw kijkt me aan en zegt: 'Wat zie jij er ontspannen uit. Het was rustig zeker?'

Hoe verschrikkelijk deze coronacrisis ook is, als het om winkelen gaat kan ik wel wennen aan de nieuwe anderhalvemetersamenleving.

