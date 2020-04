Galmt 'We'll meet again' op 5 mei door Groningen?

Vera Lynn zingt We'll meet again (Foto: Youtube/Music Video Vault)

'We'll meet again, don't know where, don't know when.' Deze tekst raakt zangeres Karin Noeken keer op keer, vooral in coronatijd. Daarom roept ze Groningers op om dit liedje om 21 uur massaal te zingen.

'Het is een beetje dubbel. We vieren vrijheid, maar zitten vooral thuis', vertelt Noeken.

'Ik mis de cultuur in Groningen en voel me een beetje opgesloten. 5 mei is de dag om de bevrijding te vieren. Wat nou als we dit combineren en laten horen dat cultuur er nog steeds is.'



We gaan met z'n allen zingen, zodat het als het ware overal te horen is Karin Noeken - Zangeres

Noordpoolorkest

Reinout Douma van het Noordpoolorkest heeft een arrangement gemaakt. Iedereen die zich aanmeldt via de website van SPOT Groningen krijgt deze toegestuurd, evenals de tekst.

En dan om klokslag 21.00 uur moet We'll meet again door de provincie klinken. 'We zijn beperkt in dingen. Dit is een manier om het te laten horen en te laten zien', aldus Noeken.

'Alsof het boven de stad hangt'

'Ik nodig het liefst iedereen uit op de Grote Markt, maar dat kan niet. Dus nodigen we Groningers uit om op een plek te gaan staan die ze liefhebben. Reinout zet in en dan gaan we met z'n allen zingen. Zodat het als het ware boven de stad hangt en overal te horen is.'

Vera Lynn die in 1943 We'll meet again zingt:



