Opticiens in coronatijd: 'Dit druist tegen je eigen werkwijze in'

Een groot deel van de mensen heeft een bril of lenzen. Ook in coronatijd blijft daarmee de behoefte aan het vakmanschap van een opticien. Zij zetten daarom alle zeilen bij.

'We hebben gelukkig volautomatische apparatuur en we hebben schermen tussen klanten en onszelf', zegt eigenaar Hilda Reinders van Pro Optiek.

Afstellen met afstand

Samen met haar man bestiert ze de zaak in Leek. Ook zij ontkomen niet aan de coronamaatregelen waardoor het contact met klanten - ook letterlijk- veel afstandelijker wordt.

'Het is een hele rare tijd. Het afstellen van een bril, bijvoorbeeld. Dat is van anderhalve afstand kijken hoe een bril zit. Daarna legt de klant de bril weg en neemt afstand. Wij pakken de bril, stellen hem en leggen hem op de balie. Dan pakt de klant hem, zodra we afstand hebben genomen, weer van de balie af.'

Als een bril scheef zit, dan laat je iemand er niet zo bijlopen Hilda Reinders - eigenaar Pro Optiek

Mondkapje op

Een engeltje dat zo goed mogelijk wil helpen op de ene schouder, wordt soms overschreeuwd door het maatregelenduiveltje op de andere. 'Het is soms wel heel erg moeilijk', zegt Reinders.

'Contactlenscontroles doen we niet, maar je hebt ook te maken met bijvoorbeeld een stukje lens in het oog. Dan doen zowel wij als de klant een mondkapje op, maar dan zit je wel op tien centimeter afstand van elkaar.'

'Mensen blijven gewoon komen', merkt ze. 'Een bril is een noodzakelijk kwaad. Als die scheef zit of een klant heeft hoofdpijn vanwege de bril, dan laat je iemand er niet zo bijlopen.'

Klanten teleurstellen

Aeilko Kamst van Van Ringh Optiek herkent het gevoel van Reinders maar al te goed. 'Dit druist tegen je eigen werkwijze in en dat is heel vervelend. Je moet soms klanten teleurstellen, omdat iets niet kan. Dat is moeilijk', vertelt hij vanuit de optiek in hartje Veendam.

'Mensen hebben er alle begrip voor, maar het betekent wel dat je op een manier werkt zoals je dat niet gewend bent. Daar probeer je je draai in te vinden. Het lichtpuntje is dat we weer wat kunnen.'

'Je wordt vindingrijk'

In Veendam kiezen ze er vooralsnog voor om de winkel dicht te houden en zoveel mogelijk zaken telefonisch of per mail af te handelen. Alleen op afspraak zijn mensen nog welkom in de winkel.

'Dat loopt al een aantal weken, de aanloop willen we beperken', vertelt Kamst. 'Oogmetingen en lenscontroles konden we tot nu toe niet doen, maar we hebben bijna alles klaar om de metingen te kunnen doen op veilige afstand en met schermen ertussen. Je wordt vindingrijk.'

In het begin heb je moeite met het nemen van de regie, maar je moet het wel doen Aeilko Kamst - opticien Van Ringh Optiek

'De gepaste afstand houden we aan en we geven duidelijk aan bij klanten wat er gaat gebeuren. Wij bepalen, en dat is niet arrogant bedoeld, hoe de regels binnen het bedrijf zijn. Er zijn klanten bij die, voor we dichtgingen, een nieuwe bril kochten en die zeggen: we komen nu niet om de bril te halen.'

'Er komt vast wel weer een tijd dat het wel weer kan. Ik ervaar dat gevoel zelf ook wel. In het begin heb je moeite met afstand bewaren en het nemen van de regie, dat ben je niet gewend. Maar je moet het wel doen.'

Administratie werkt thuis

Directeur Willem Woldringh van Woldringh Optiek nam bij het uitbreken van het coronavirus in Nederland al de eerste maatregelen.

'Je gaat dan voor de gezondheid van je twintig medewerkers en van hun familie, maar ook die van de klanten. Dus hebben we meteen de administratie vanuit huis laten werken.'

'En we werken sinds dat moment met vaste blokjes, om elkaar niet te besmetten. De helft zit thuis en de andere helft werkt. Zo kunnen we het bolwerken.'

'We hebben er heel bewust voor gekozen om helemaal open te blijven. Ook tijdens koopavonden', vertelt Woldringh. 'Er was een koopavond waarop we als enige open waren in de Herestraat. Ik dacht: hoe meer uren open, des te gespreider kunnen klanten komen.'

Alles gaat een stukje langzamer, maar ik wil iedereen beschermen Willem Woldringh - directeur Woldringh Optiek

Inmiddels is de situatie veranderd en is er ook een protocol voor de optiekbedrijven. Op basis hiervan werden oogmetingen tijdelijk niet gedaan. Maar net als veel collega-optieken zijn er inmiddels maatregelen getroffen bij de winkels van Woldringh.

'We hebben schermen geplaatst tussen de oogmeetstoel en de medewerker. En we bedienen de apparatuur op afstand. Alles gaat wel een stukje langzamer, want klanten moeten zelf handen wassen, zelf gaan zitten en zelf de meetbeugel goed zetten. Dan pas komt de medewerker binnen. Het kost tijd, maar ik wil iedereen beschermen.'

