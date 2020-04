Microbioloog Friedrich mijdt tv-studio in Hilversum: 'Waarom het risico lopen?'

Arts-microbioloog Alex Friedrich van het UMCG heeft dinsdagavond bij de NOS een aantal feiten en fabels over het coronavirus besproken. Dat deed hij via een videoverbinding vanuit Groningen, omdat Friedrich niet naar de Randstad wil reizen.

De andere gasten en presentator Rob Trip zaten wel in de tv-studio in Hilversum.



Twee weken mondkapje

Aan het begin van de uitzending legt Friedrich, die het virus zelf ook opliep, uit waarom hij ervoor koos om in Groningen te blijven.

'Omdat er een verschil is in de epidemiologie tussen de verschillende regio's, hebben we de afspraak dat we alleen maar buiten de regio gaan als dat echt noodzakelijk is. En als je terugkomt moet je ook een masker dragen als je veel in het ziekenhuis moet zijn. En dat ben ik voor mijn werk. Waarom het risico lopen als we het ook anders kunnen organiseren?'

Onveiligheid door mondkapjes

Tijdens de uitzending beantwoordde Friedrich vragen van kijkers. Die gingen onder meer over de vraag of mondkapjes verplicht moeten worden. Friedrich herhaalde daarbij zijn standpunt dat ons land daar niet per se veiliger van wordt.

'In zorginstellingen zijn ze heel belangrijk. Maar als je mondkapjes overal gaat verplichten, kan het heel onveilig worden. Dan denk je niet meer na.



Duitsland als voorbeeld

Friedrich wijst daarbij naar de situatie in Duitsland, waar mondkapjes sinds enkele dagen ook buiten zorginstellingen verplicht zijn.

Friedrich: 'De getallen zijn daar ook weer licht toegenomen, zei het Robert Koch Instituut. We moeten even wachten wat dat betekent, want ze zitten daar in een andere fase van de epidemie. Wij moeten hier vooral kijken naar de fase waarin we zitten en wanneer het zinvol is om een mondkapje te dragen.'

Bijval van RIVM

In de studio vult Aura Timen van het RIVM hem aan dat 'er echt geen bewijs is dat maskers helpen' om jezelf tegen het virus te beschermen. 'Maskers zijn geen vervanging voor de anderhalvemetermaatschappij', aldus Timen.

Als mondkapjes dan toch door meer mensen gedragen worden, ziet Friedrich overigens het liefst moderne exemplaren. 'Waarom geen mondkapjes van doorzichtig materiaal? Je ziet nu niet of iemand lacht of verdrietig is.'

De volledige uitzending is hieronder terug te kijken



