Lopend Vuur: Gezond leven kan in deze tijd wel even wachten

Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau Ipsos, in samenwerking met de Volkskrant.

Nu we veel meer thuis zijn dan voor de crisis, grijpen we sneller naar snacks en bewegen we een stuk minder. Op de vraag hoe hun gedrag de afgelopen twee weken anders is ten opzichte van de periode voor de coronacrisis, zegt 38 procent minder te bewegen en te sporten. Een grote meerderheid zegt wat gezond eten betreft niets te hebben veranderd.

Veel mensen blijven vasthouden aan hun gewoonten van voor de crisis. Dat is niet vreemd, zeggen deskundigen: gedrag veranderen is erg moeilijk. Daarbij speelt je leefomgeving een belangrijke rol; de plek waar nu juist veel mensen in vastzitten.

