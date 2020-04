Jeugdvoetballers mogen trainen: 'Blij dat we weer wat kunnen doen'

De versoepeling van de coronamaatregelen door het kabinet zorgen er voor dat kinderen tot en met 12 jaar weer mogen trainen, waarbij ze niet per se de anderhalve meter afstand hoeven aan te houden.

Protocollen

Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar geldt de anderhalvemeterregel wel. De voetbalbond publiceerde dinsdag een aantal protocollen waaraan alle betrokkenen zich moeten houden.

'We zijn met een groep gelijk bij elkaar gekomen, nadat het bekend werd', zegt Zinger. 'Wat houdt dit in en wat komt er op ons af? We hebben voor elke trainingsavond een coronacoördinator aangesteld.'

Om half zes woensdagavond traint de jongste jeugd bij HS'88 weer. Daarna volgt een groot deel van de andere leeftijdscategorieën.

Uitdaging

Vooral voetballen met anderhalve meter afstand is een uitdaging, beaamt Zinger. 'We hebben al een tijd een programma met allerlei trainingsvormen. Dat gebruiken we nu voor de oudere jeugd. Denk aan oefeningen als afwerken op doel en traptechniek.'

Niet trainen met klachten

Voor spelers geldt dat je uiteraard niet moet komen trainen als je klachten hebt of als iemand in hetzelfde huishouden de voorgaande veertien dagen positief is getest op het virus. Verder moet je onder meer je komst vooraf melden, reis je het liefst alleen of begeleid door een persoon uit hetzelfde huishouden en kom je in sportkleding naar de club waar de kleedkamers gesloten blijven.

De voetbalbond heeft verder protocollen opgesteld voor ouders, trainers en bestuurders. Ook in andere sporten kan weer voorzichtig getraind worden door jeugd.

Lees ook:

- Het laatste coronanieuws in ons liveblog

- Alles over de coronacrisis