Bijna helft van Groningse dorpshuizen vreest voor voortbestaan

Groningse dorps- en buurthuizen hebben ernstige zorgen over de financiële schade die ze oplopen door de coronacrisis. 42 procent denkt dat het tekort zo groot is dat ze dat niet met hun reserves kunnen opvangen.

Dat blijkt uit een enquête van Groninger Dorpen, dat onderzoek doet naar de gevolgen van de coronacrisis voor dorpsorganisaties. 242 Groningse dorps- en buurthuizen, dorpsbelangenorganisaties en zorg- en welzijnsinitiatieven hebben de vragenlijst ingevuld.

Zorgen

'Zeer zorgelijk', zegt Pieter Knol van Groninger Dorpen. 'Er zijn genoeg dorps- en buurthuizen die het hoofd net boven water kunnen houden, al voordat de coronacrisis bestond. Het seizoen waarin veel gebeurt in de verenigingen is nu bijna afgelopen.'

'Stel dat je over een maand weer zou mogen opstarten, dan ligt alles sowieso al stil. Er is dus veel omzet misgelopen', aldus Knol. 'Dat varieert van een paar duizend euro tot tienduizenden euro's per dorpshuis. En die bedragen kunnen alleen maar oplopen, want de vragenlijst is ingevuld voordat premier Rutte de verlenging van de maatregelen bekendmaakte.'

Voorbeelden

Hij noemt een paar voorbeelden: 'Voor veel dorpen zijn de toneelavonden bijvoorbeeld het jaarlijkse hoogtepunt. Als dat drie avonden achter elkaar is uitverkocht, kun je nagaan wat je dan misloopt. Maar ook dorpsfeesten, marktjes, in Thesinge zelfs een congres.'

Groninger Dorpen luidde aan het begin van de coronacrisis al de noodklok. De uitkomsten van de enquête kunnen de schreeuw om hulp kracht bij zetten. 'We lobbyen flink bij gemeenten, Kamerleden zoals William Moorlag (PvdA) en Agnes Mulder (CDA) maken zich ook sterk voor ons en we zijn bezig met een landelijke lobby voor een schaderegeling.'



Den Haag over de dorpshuizen Het Groningse Kamerlid Moorlag (PvdA) heeft Kamervragen gesteld aan minister Wiebes en de staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat. 'Maar de antwoorden zijn onbevredigend. Ze weigeren dorpshuizen op de lijst te zetten van bedrijfstakken die overheidssteun kunnen krijgen. Op 18 mei is er een van de spaarzame debatten. Ik ga het dan aan de orde stellen.' 'Het kan niet zo zijn dat dorpshuizen, buurtcentra en wijkgebouwen financieel omvallen. Ze worden vaak gerund door vrijwilligers en zijn belangrijk voor de leefbaarheid in buurten, dorpen en wijken. Daarnaast vind ik het hartstikke onrechtvaardig dat er miljarden naar grote bedrijven als KLM en Booking en dat deze organisaties in de steek worden gelaten. Ik hoop dat de bewindslieden een beweging willen maken. Het is hard nodig want het water staat ze aan de lippen.'

Code

'Het gaat allemaal om de zogenaamde SBI-code die alle dorps- en buurthuizen hebben', licht Knol toe. Bij de Kamer van Koophandel heeft iedere categorie een bepaalde code. Bij het bekendmaken van de lijst met bedrijven en organisaties die in aanmerking komen voor compensatie, ontbrak de code van de dorps- en buurthuizen. Knol vindt dat de lijst uitgebreid moet worden met de dorps- en buurthuizen.

'Daarnaast is de zomer er voor dorpshuizen om te verbouwen, maar het Oranjefonds neemt bijvoorbeeld ook geen aanvragen meer aan. En hoe kun je in de anderhalvemetersamenleving met vrijwilligers de kwast ter hand nemen? Dat is ook lastig.'

Hoe nu verder?

Toch proberen de dorpshuizen vooruit te kijken, merkt Knol: 'Dorpshuizen zijn al wel bezig met het opstellen van een protocol waarin staat hoe om te gaan met die anderhalvemetersamenleving. De uitkomsten zijn nog niet bekend, maar ik weet wel dat dat moeilijk wordt voor hen. Hoe moet dat in godsnaam?'

Gelukkig is er van veel pessimisme in 'zijn branche' geen sprake, zegt Knol: 'Ik proef geen teneergeslagenheid, wel veel veerkracht en strijdvaardigheid. Dat doet me goed. Ik probeer ook altijd te zeggen: laat het hoofd niet hangen en probeer vooruit te kijken door bijvoorbeeld met zo'n protocol aan de gang te gaan.'

