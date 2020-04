Een benauwde treinreis naar Amsterdam

'De trein is nu heel rustig, laten we dat vooral zo houden' (Foto: Willem van Reijendam/RTV Noord)

De NS zet sinds vandaag weer mondjesmaat intercity's in, nadat wekenlang alleen stoptreinen door ons land reden in verband met de coronacrisis. Het devies blijft: reis alleen als dat nodig is. Dat gold vandaag bijvoorbeeld voor collega Willem van Reijendam.

Al weken reis ik regelmatig naar Amsterdam, waar ik als mantelzorger mijn taakjes doe. Met de auto, wel te verstaan, want hoe graag ik ook in de trein zit, twee keer overstappen van stoptrein op stoptrein en een reisduur van bijna vier uur doet denken aan het reizen per postkoets in de negentiende eeuw. En weliswaar mag je op de snelweg maar honderd, maar dan is er altijd nog de onovertroffen Flitsmeister.

Maar toen de NS de eerste intercity's aankondigde, sprong mijn hart op: eindelijk weer eens een lange rustige zit, waarbij het oersaaie Hollandse landschap zich als een gaapverwekkende en dus kalmerende film aan je voltrekt.

Trans Drenthe Express

Aldus maakte ik me vanochtend op om de eerste coronaversie van de Trans Drenthe Express met korting te nemen. Was ik zenuwachtig? Ja, ik was zenuwachtig: want ik zag al aankomen dat allemaal mannetjes in hesjes me de toegang tot de trein zouden ontzeggen omdat hij 'vol' zou zijn, of me eerst een kwartier zouden verhoren om de noodzaak van mijn reis terdege te toetsen. En daar kan ik niet zo goed tegen. Ik maakte me maar vast bij voorbaat kwaad dat ze niet zouden geloven dat ik echt in Amsterdam moest zijn.

Zeven bakken

Maar eenmaal op het station zag ik daar op spoor 2b al een zeven 'bakken' tellende trein gereed staan met niemand erin. Wel een paar wachtende mensen op het perron, zodat ik even vreesde dat we inderdaad niet zomaar die trein in mochten maar niemand hield me tegen toen ik, na eerst wat journalistieke foto's, een stiltecoupé instapte.

Schoon

Om maar meteen alle spanning uit het verhaal weg te halen: er is fysiek niks bijzonders aan die coupé. De stoelen zijn mooi schoon, dat wel, maar geen plastic schermen, hoezen, waarschuwingsborden, 'geblokkeerde' zitplaatsen of anderszins. We rijden inmiddels door Drenthe en het is net alsof ik weer teruggeworpen ben in het precoronatijdperk. Alles ziet er nog precies zo uit als vroeger.

Drie meter

In mijn coupé, met 28 zitplaatsen, zitten behalve ik nog twee mensen: een baas van een taxibedrijf die vanuit deze stiltecoupé luidruchtig zijn chauffeurs in Groningen aanstuurt en een meisje dat in Assen is ingestapt, met een koptelefoon op. In de wat grotere aanpalende coupé zitten vijf reizigers. De onderlinge afstand bedraagt overal minstens drie meter. De kans dat iemand van ons een ander besmet nadert tot nul.

Zwartrijder

Om het toch nog een beetje spannend te houden: tot mijn ontzetting ontdek ik net dat ik mijn kortingskaart van de NS thuis heb laten liggen. Door al dat journalistieke gefotografeer had ik niet gedacht aan inchecken. Ik schaam mij, omdat ik, zo gek als dat klinkt, van nature helemaal geen zwartrijder ben en ergens hoop ik dat er een conducteur langs komt bij wie ik mijn zonde kan opbiechten om dan middels een daartoe strekkende boete absolutie te krijgen. Maar conducteurs laten zich niet zien, begrijpelijkerwijs. Mijn enige zorg is nu om heelhuids door de poortjes van Amsterdam Zuid te komen zonder daar alsnog door een man met een hesje te worden lastiggevallen. Voor de terugreis betaal ik dan de volle honderd procent en dan heb ik de NS weer gecompenseerd, dat hebben de spoorwegen wel verdiend.

Blijf dus thuis!

Ik schrijf overigens met enige schroom dat de trein zo leeg is, omdat ik vrees dat zo'n opmerking een aanzuigende werking kan hebben op pretreizigers die zomaar voor hun plezier in de trein stappen. Wat je ook hebt als je stille stamcafé ineens wordt uitgeroepen tot leukste kroeg van Groningen, waarna je daar nog maanden last hebt van drommen parvenu's die er dan ook een kijkje willen nemen. De trein is nu heel rustig, laten we dat vooral zo houden. Blijf dus thuis en prijs u gelukkig als u niet op reis hoeft, want het Koninkrijk der Hemelen is binnen in ons.

Willem van Reijendam