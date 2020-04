Lycurgus haalt 'explosieve' Canadese diagonaal met 'hoogte en power'

De 24-jarige Cross komt over van Hypo Tirol Alpen Volleys uit Innsbruck, waarmee hij uitkwam in de Duitse Bundesliga vanwege een samenwerkingsverband. Hij is 1.96 meter lang en de opvolger van de Amerikaan Mitch Perinar.

'Sprongkwaliteiten'

Cross kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur. 'Ik heb op hoog niveau kunnen spelen vanwege mijn sprongkwaliteiten en mijn snelle arm. Ik wil me internationaal verder ontwikkelen en een leider worden', aldus de Canadees via de website van Lycurgus.

'Hoogte en power'

Coach Arjan Taaij is verguld met de nieuwe speler. 'Een zeer interessante diagonaal die het afgelopen seizoen speelde als tweede diagonaal. Jerome is een zeer explosieve en atletische diagonaal die opvalt door zijn hoogte en power.'

Zenit Sint Petersburg

'Vorig jaar hebben we al nadrukkelijk naar hem gekeken en dit jaar zijn we hem blijven volgen in de Bundesliga', vervolgt Taaij. 'Jerome speelde onder andere beide kwartfinale wedstrijden in de CEV cup tegen Zenit Sint Petersburg op zeer hoog niveau. Hij is in potentie nationaal teamspeler van Canada voor de komende jaren, die tevens met zijn persoonlijkheid en vaardigheid zal gaan uitgroeien tot een speler waar het Groningse publiek van gaat houden.'

Selectie

De selectie van Lycurgus telt voor komend seizoen momenteel elf spelers. Lycurgus is in elk geval nog op zoek naar een extra spelverdeler.

Spelverdeler: Sam Gortzak

Diagonaal: Jerome Cross en Geoffrey van Gent

Passer-loper: Bennie Tuinstra, Auke van de Kamp en Erik van der Schaaf

Middenaanval: Dennis Borst, Hossein Ghanbari en Jesper van Muijden

Libero: Steven Ottevanger en Jaron Spiegelaar