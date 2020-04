Kinderen stuiten op zinkgaten bij ijsbaan in Middelstum

Dinsdag ontdekten twee kinderen een anderhalf meter diep zinkgat. En het grasveld blijkt veel meer sinkholes te bevatten.

Geschrokken

'We schrokken ons dood', zegt bestuurslid Mark van Dijken van de IJsvereniging in Middelstum. 'We werden gebeld door een vrouw dat haar kleinkind bijna in één van de gaten was gevallen. We gingen gelijk kijken.'

De 11-jarige Jayden en Dylano ontdekten de gaten tijdens het spelen. Ze gingen gelijk naar oma Rita Timans, die er om de hoek woont. 'We schrokken ons kapot. Als ze erin vallen en tegen de leiding komen, kunnen ze zo iets breken. Het is echt gevaarlijk.'

Anders kunnen aflopen

Van Dijken is blij dat er niets met de kinderen is gebeurd. Het had volgens hem heel anders kunnen aflopen: 'Als ze erin waren gevallen en er niet meer uit konden komen, ga je niet gelijk zoeken naar zo'n gat in de grond.'

De gemeente Loppersum heeft dinsdag gelijk bouwhekken geplaatst om de gaten. Ze zitten vooral aan de achterkant van de ijsbaan. Woensdagochtend is het gat gedicht met een laag modder. Hier en daar zitten nog wel wat kuilen van een decimeter diepte.

Riolering lek

De ijsvereniging heeft al een vermoeden wat de oorzaak is: 'Waarschijnlijk is een buis van de riolering lek. Die voert normaal gesproken al het overtollige regenwater af. De grond moet daarin terecht zijn gekomen.'

Het viel de vereniging eerder al op dat er iets mis is met de riolering. Er ging al eens een camera door het buizenstelsel, maar die kon niets vinden.

'Het vullen van de ijsbaan duurde altijd al heel erg lang, terwijl hij in het voorjaar snel leeg liep. Ook stonden kelders van omliggende huizen geregeld blank. Daardoor hadden we al het vermoeden dat het riool lek is', zegt Van Dijken.

Onderzoek

De gemeente Loppersum, die eigenaar is van de grond, gaat onderzoeken hoe de zinkgaten zijn ontstaan.