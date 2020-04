Geen vergunning voor kippenboer na foute 'geurberekening'

Omwonenden van een pluimveebedrijf in Wagenborgen maken zich terecht zorgen over het nieuwe ventilatiesysteem in de drie stallen van het bedrijf aan de Hoofdweg. Dat stelt de Raad van State.

Woensdag haalde de hoogste bestuursrechter een streep door de nieuwe vergunning van de kippenhouder, omdat de gemeente Delfzijl fout blijkt te zitten met de geurberekening.

Ventiliatiesysteem

De agrariër heeft 119.500 vleeskuikens in drie stallen. Hij wilde het ventilatiesysteem veranderen. Van de gemeente kreeg hij een vergunning voor ventilatoren in de zijgevels van de stallen. Om deze ventilatoren zit een omkasting. Volgens de berekeningen van de gemeente voldoen ze aan de Wet Geurhinder en Veehouderij. De stallucht komt namelijk met een snelheid van 10 meter per seconde uit de ventilatoren en daarmee wordt voldaan aan de geurnormen.

Stallucht blijft hangen

De Raad van State blijkt het echter eens met omwonenden. Die zeggen dat de stallucht langzamer naar buiten komt. De lucht wordt namelijk eerst door de ventilatoren de omkasting in geblazen en komt pas aan het einde van de omkasting terecht in de buitenlucht. Door de weg die de lucht moet afleggen, is de snelheid lager. De lucht uit de stal wordt daardoor minder snel in de omgeving verspreid. De gemeente Delfzijl moet de aanvraag van de kippenhouder opnieuw gaan behandelen.

Vergoeding betalen



Deze zaak heeft jaren geduurd. In 2016 vroeg de pluimveehouder al een vergunning. In 2017 werd die verleend. De zaak kwam bij de rechtbank Noord-Nederland terecht. Die schakelde een onderzoeker in en ook de buren lieten in 2018 een deskundigenrapport maken. In oktober 2019 kwam de zaak bij de Raad van State terecht.

Delfzijl is veroordeeld tot het betalen van een vergoeding van 6.571 euro aan de protesterende omwonenden voor proceskosten en het deskundigenrapport.

