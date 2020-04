Premier Rutte breekt in bij Rijksuniversiteit Groningen

Het was een actie van de overkoepelende organisatie van Nederlandse universiteiten VSNU, die Rutte graag wilde laten zien hoe het online onderwijs verloopt tijdens de coronacrisis.

'Daar wilden we graag aan meewerken. Hij heeft binnen een uur Maastricht en Groningen bezocht', zegt RUG-woordvoerder Jorien Bakker. 'Bij ons ging het om een drie uur durend hoorcollege met 45 studenten. Daar heeft Rutte een kwartier van meegemaakt.'

Studente Maxime Tjioe was er al op voorbereid, maar moest het nog wel stilhouden tot het college begon. 'Rutte wilde graag met twee studenten praten over het online onderwijs. Ik was samen met medestudent Frank Pierik uitgekozen.'

Ondanks dat ze het al wist, vond ze het een spannend moment: 'En heel bijzonder. Het

is en blijft natuurlijk een normaal mens, maar ik weet niet... het is wel de minister-president! Een belangrijk persoon.'

Hard lachen

Volgens haar bleef de sfeer met de premier luchtig. 'We mochten gewoon Mark zeggen tegen hem, maar dat heb ik niet gedaan, hoor', lacht Maxime.

Ze kan zich nog een grappig moment voor de geest halen: 'Rutte vroeg aan ons of we bij de online mondelinge tentamens makkelijk om een antwoord heen konden praten. Toen zei Frank: In de politiek kun je er makkelijker omheen praten dan in de farmacie. Dat was het moment dat iedereen hard moest lachen en waar Rutte een foto van op zijn Twitter heeft gedeeld.'

Positief, maar niet altijd

Maar wat heeft Maxime de premier verteld toen hij haar vroeg wat ze van het noodgedwongen online onderwijs vond?

'Ik ervaar het als best wel plezierig en het gaat eigenlijk best wel goed. Als je het college niet kan volgen vanwege bijvoorbeeld een bijbaantje, kun je het later terugkijken. Voor het studeren is het heel handig. Er zit ook een chatfunctie bij waarmee je je vragen kan stellen, of soms kun je met je microfoon inbreken in een college.'

Toch is het niet altijd ideaal: 'Soms hapert je internet, en je mist toch ook wel het menselijk contact. Het is niet altijd even gezellig.'

Ja, dit blijf je wel onthouden Maxime Tjioe - mocht met premier Rutte praten

Maxime kijkt terug op een bijzonder moment in haar leven: 'Het blijft bijzonder. Ik weet niet of er ooit nog een moment komt dat er zo'n belangrijk persoon te gast is in een college. Ja, dit blijf je wel onthouden', glundert ze.

Na het inbreken bij de online colleges heeft Rutte nog gesproken met de Groningse rector magnificus Cisca Wijmenga, haar collega Rianne Letschert uit Maastricht en Pieter Duisenberg, voorzitter van de VSNU.



Bekijk hier beelden van Rutte die inbreekt in de hoorcolleges: