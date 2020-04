Teleurstelling over verbod op opname in Martinikerk: 'Dit is ook gewoon werk'

In de Martinikerk is ruimte voor tweeduizend personen (Foto: RTV Noord)

'Ik snap het, maar het schrijnt wel'. Dat zegt Geert Kuiper van de stichting Ein Ros over het noodgedwongen afblazen van de opnames die hij wilde maken in de Martinikerk in Groningen.

Zonder publiek

Kuiper is voorzitter en componist van de stichting Ein Ros, die bezig is op het terrein de van de koor- en blaasmuziek. Hij had een plan bedacht waardoor het, ondanks de coronacrisis, tóch mogelijk zou zijn om opnames te maken in de Martinikerk. Het ging onder meer over een koraalbewerking van het stuk 'Ruwe stormen mogen woeden' en een door Kuiper 'omgeschreven' stuk van Mendelssohn. De opnames zouden plaatsvinden zonder publiek.

'Genoeg ruimte'

Kuiper had bedacht dat de 35 orkestleden één voor één de kerk zouden betreden en dat ze op ruime afstand van elkaar zouden blijven. 'Dat lukt makkelijk, met de technici erbij gaat het om veertig mensen terwijl er in de kerk ruimte is voor tweeduizend personen.'

Precedent

Maar toch mocht het niet. 'Aan de ene kant snap ik het wel', relativeert Kuiper. 'Burgemeester Schuiling houdt zich aan richtlijnen die van hogerhand zijn opgelegd. Het zou een precedent scheppen. Als allerlei orkestjes en clubjes gaan optreden, is het hek van dam'.

'Willekeur'

Toch zit het hem niet lekker. 'Ik zie dat er in sommige bedrijven doorgewerkt wordt, daar komen ze 's ochtends gewoon met de broodtrommel onder de arm binnenlopen. Wat wij doen is toch ook gewoon werk? Ik vind dat er sprake is van arbeidsdiscriminatie. Wat ik daar mee bedoel? Dat er voor mijn gevoel willekeur heerst in het bepalen van wat wel en niet kan.'

Kuiper is niet van plan de zaak verder op de spits te drijven. 'Maar ik vind wel dat ik –op een beschaafde manier- van me moet laten horen.'

Reactie gemeente

'Wij moeten zo'n verzoek toetsen aan de noodverordening', zegt woordvoerder Hans Coenraads van de gemeente Groningen. 'Het gaat om een samenkomst van meer dan drie of vier personen. Volgens de verordening moeten we dit zien als een samenkomst en niet als werk. Het is helaas niet anders.'

