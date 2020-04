Onverwachte geluiden en dementie gaan moeilijk samen

Janouk Kosters (25) is onderzoeker aan de faculteit Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het UMCG. Ze doet onderzoek naar het effect van geluiden op dementerende ouderen.

Bedreiging

'Het heftigste dat ik tijdens mijn onderzoek heb meegemaakt? Ik kwam een afdeling binnenlopen, een demente vrouw merkte dat en wilde mij direct slaan. Ik was een vreemde voor haar en daardoor een bedreiging. Het is overigens goed afgelopen hoor', verzekert Kosters lachend over de telefoon.

'Een onverwacht geluid kan duiden op gevaar', legt Kosters uit. 'Mensen reageren daar heel verschillend op. We zijn kuddedieren. De een kijkt instinctief naar de ander wat die doet. Het kan een schrikreactie teweeg brengen.'

Onheil voorkomen

'Dementerenden kunnen nog veel heftiger reageren, omdat ze niet goed begrijpen wat er gebeurt. Het harde geluid van een dichtslaande deur bijvoorbeeld kan bij ouderen associaties met de oorlog oproepen. Als je dit beseft, kun je hier rekening mee houden. Door te vertellen wat je gaat doen en met welk geluid dat gepaard gaat, kun je al veel onheil voorkomen. Maar verzorgenden zijn zich hier vaak niet van bewust.'

Praktische oplossingen

Voor haar veldonderzoek kon Kosters terecht bij vijf verpleeginstellingen, verspreid over Groningen, Drenthe en Twente. Dat leverde al vrij snel een aantal praktische oplossingen op, die verzorgers door voortschrijdend inzicht zelf wisten aan te dragen.

Kosters: 'De medewerkers vulden op mijn verzoek vragenlijsten in. Over de uitkomsten gingen ze daarna onderling discussiëren. Dat leidde tot inzichten die ze zelf niet hadden verwacht. Als iemand vooraf zei geen last te hebben van irritante geluiden, bleek dat naderhand toch wel het geval.'

Vaak blijken de problemen gemakkelijk op te lossen, vertelt Kosters. 'In één verpleeginstelling zijn tafelkleden neergelegd, ergens anders zijn op de binnenkant van kastdeuren noppen geplakt. Eenvoudige maatregelen die helpen het geluid te dempen.'

Promotie

Hoewel door de uitbraak van het coronavirus de verpleeghuizen momenteel hermetisch op slot zitten, heeft Kosters daar nu toe geen last van. 'Het eerste deel van mijn veldonderzoek had ik al afgerond. Momenteel ben ik bezig met het analyseren van de gegevens. Voor het vervolg moet ik nog wel in een aantal andere verpleeghuizen onderzoek doen, maar zover is het nog niet. Eind volgend jaar hoop ik te promoveren.'

Janouk Kosters (Eigen foto)