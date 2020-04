Groninger Stalman wordt nieuwe assistent-coach van Donar

Jan Stalman wordt de rechterhand van Donar-coach Ivan Rudez. Hij is daarmee de opvolger van Meindert van Veen, die assistent was onder Erik Braal. Stalman tekent een contract voor twee seizoenen.

De 39-jarige Stalman is geboren in Wedde en groeide op in Stadskanaal. Hij was assistent van coach Toon van Helfteren bij Zeeuw & Zeeuw Feyenoord Basketball in Rotterdam. Ook was Stalman interim-coach bij die club.

Jeugd

In 2011 werd hij coach van de Basketbal Academie in Groningen en in 2014 werd hij assistent-coach bij Donar van het U24 team. Ook was hij assistent bij het landelijke U20-team.

In 2015 vertrok hij naar Servië om daar twee jaar bij Rode Ster Belgrado als assistent bij de jeugd te werken. Vervolgens ging hij werken in Duitsland.

'Nederlandse basketbal helpen'

Afgelopen vrijdag werd al bekend dat de nieuwe assistent-coach een Nederlander moest zijn.

Toen zei Rudez daar het volgende over: 'De club heeft voorgesteld dat het een Nederlandse assistent zou worden, om het Nederlandse basketbal te helpen, en dat heb ik geaccepteerd. Maar die wordt wel geselecteerd door mij, omdat ik veel tijd met die persoon door moet brengen.'

Spelersnieuws

Vrijdag werd ook gezegd dat er 'binnenkort' spelersnieuws wordt verwacht. Vooralsnog staan alleen Thomas Koenis, Shane Hammink en Leon Williams onder contract bij Donar voor het volgende seizoen.

