Young Business Award krijgt in aangepaste vorm een winnaar

Ondernemer Niels Palmers (28) is blij dat de Young Business Award (YBA)-verkiezing dit jaar ondanks corona toch doorgang kan vinden. In 2019 ging het evenement niet door en twee jaar missen zou mogelijk fatale gevolgen kunnen hebben.

De YBA is een landelijke competitie van startups die strijden om de titel 'Beste Jonge Onderneming van Nederland'. De editie van 2020 vindt wel in een aangepaste vorm plaats. De finale is op dinsdag 29 september gepland in Atlas Theater in Emmen.

Online

Van de twee halve finales - eentje had vorige week in Groningen plaats zullen vinden - worden opnames gemaakt en als een televisie-format en ook online aangeboden, zodat iedereen die wil kennis kan nemen van het verloop.

De uitzendingen zijn medio augustus en september en worden gepresenteerd door Quote-hoofdredacteur en Op1-presentator Sander Schimmelpenninck.

We waren op weg naar een mooie comeback. Tot zes weken geleden stonden alle lichten op groen om voor 200 procent te knallen Niels Palmers - organisator Young Business Award

Voldoende body

'We waren op weg naar een mooie comeback. Tot zes weken geleden stonden alle lichten op groen om voor 200 procent te knallen', zegt Palmers terugkijkend op de afgelopen periode.

'Het was lastig om mensen mee te krijgen om te zoeken naar een oplossing. De halve finales krijgen nu als een soort televisieprogramma voldoende body om door te kunnen.'

Afgeketste overname

En dat komt goed uit, want 2019 was voor Palmers een jaar om snel te vergeten. Een overname van het evenement ketste begin van dat jaar op het laatste moment af. Vervolgens bleek het niet mogelijk om zelf nog een verkiezing op poten te zetten.

Het was voor Palmers zaak te focussen op het binnenhalen van opdrachten om de eigen kachel te laten branden. Daarom werd het organiseren van de YBA een jaar overgeslagen.

Niels Palmers (Foto: Young Business Award)

Record

Er haakten partners aan waardoor er weer een basis lag. Dat stemde Palmers tevreden. Hij heeft zelf startups gehad, kent de wereld en vindt het belangrijk op jonge ondernemers een podium te geven.

Ondernemers zijn er genoeg. Er meldden zich 341 startups aan en dat was een ongekend aantal.

Springplank

Reden te meer om door te gaan. 'Startups worden door de coronacrisis hard geraakt. Ze hebben groei nodig om verder te komen. Dat gebeurt nu niet en ze vallen voor veel ondersteunende regelingen van de overheid buiten de boot', constateert Palmers.

'YBA kan een springplank zijn om ondernemers, investeerders en klanten met elkaar in contact te brengen. Dat is voor mij een belangrijke motivatie om door te gaan.'

Het heeft me wel slapeloze nachten gekost, maar dat zullen wel meer mensen gehad hebben de afgelopen tijd Niels Palmers - organisator Young Business Award

Het ging niet zonder slag of stoot. 'Het heeft me wel slapeloze nachten bezorgd, maar dat zullen wel meer mensen gehad hebben de afgelopen tijd.' Daar waar Palmers in het verleden veel tijd stak in het evenement doet hij dat nu nog één dag in de week. 'Als we het niet door hadden laten gaan, had ik het persoonlijk financieel wel overleefd. Maar of de YBA het zou redden weet ik niet. Twee jaar overslaan is lastig.'

Minder uit Groningen

Kijkend naar de halve finalisten valt op dat Groningen, dat bij de laatste editie met Hotelchamp nog de winnaar leverde, het slechts moet doen met de inbreng van Klippa. Dit bedrijf is in 2015 opgericht en houdt zich succesvol bezig met het digitaliseren van documentenstromen voor bedrijven en consumenten.

'We hadden altijd een grote pool deelnemers uit Groningen. Dat is deze editie minder. Alhoewel Klippa een bedrijf is met body en niveau. Ik heb geen idee welke conclusie we aan het mindere aantal deelnemers moeten verbinden. Vergeet niet dat door de halve finalisten 60 miljoen euro aan financiering uit de markt gehaald is, dus er staat wel wat', concludeert Palmers.

Groningen blijft relevant

Toch blijft Groningen een belangrijke positie innemen. 'Groningen is een jonge stad met veel studerend talent. Qua startups in de digitalisering is het stuivertje wisselen om de eerste positie in Nederland met Amsterdam, terwijl daar veel meer kapitaal beschikbaar is.'

Om mee te mogen doen mag een startup maximaal vijf jaar oud zijn. Het draait niet om groeicijfers. Dat zegt in de ogen van Palmers niks. 'De jury kijkt naar potentie. Een techbedrijf groeit in het begin vaak veel sneller dan een startup die een concreet product maakt, wat minder goed schaalbaar is.'

Mensen beginnen voor zichzelf, omdat ze hun baan verliezen. Dat gaat op termijn mooie bedrijven opleveren Niels Palmers - organisator Young Business Award

Crisis werpt vruchten af

Palmers is ervan overtuigd dat de huidige crisis later weer zijn vruchten af gaat werpen. 'Dat heeft de vorige crisis ook laten zien. Mensen beginnen voor zichzelf, omdat ze hun baan verliezen. Zeker de groep van rond de 40, de senior professionals zullen gaan pionieren is mijn verwachting. Dat gaat op termijn mooie bedrijven opleveren.'

Nieuwe startups die dan in de toekomst mogelijk een gooi kunnen doen naar de titel 'Beste Jonge Onderneming van Nederland.'