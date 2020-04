Menzis belt ouderen voor een praatje

Wie ouder is dan 75 en verzekerd bij Menzis, kan in de komende tijd een telefoontje krijgen van iemand van de zorgverzekeraar. Om te vragen hoe het gaat, om vragen over zorg te beantwoorden, of gewoon voor een gezellig gesprek.

Medewerkers van Menzis bedachten dat ouderen tijdens de coronacrisis behoefte zouden kunnen hebben aan een gesprek.

Samen met Ouderenfonds

Menzis doet de bel-actie in samenwerking met het Ouderenfonds. Die organisatie hoopt dat de Menzis-medewerkers in een gesprek ook activiteiten van het Ouderenfonds onder de aandacht kunnen brengen. Het gaat daarbij onder meer om activiteiten waarmee eenzaamheid of een gebrek aan beweging kan worden bestreden.

Menzis wil zo'n 24.000 ouderen in Groningen, Den Haag, Twente en delen van Gelderland met een telefoontje bereiken. Sinds de start van de actie, een paar weken geleden, zijn inmiddels zo'n 2.400 ouderen gebeld.

Positieve reacties

De reacties van de ouderen op een telefoontje zijn erg positief volgens Sigrid Zeilstra. Zij is manager van de klantenservice van Menzis.

'Het wordt zeer goed ontvangen. Mensen zijn ook wel verrast dat hun zorgverzekeraar belt. Veel van wie we bereiken zeggen 'jeetje, wat lief'. Anderen zeggen dat het goed met ze gaat. Of ze hebben een vraag over zorg. Een groot aantal is ook geïnteresseerd in wat het Ouderenfonds biedt. Ja, het is heel leuk, voor de ouderen, maar ook voor onze collega's om deze gesprekken te voeren', zegt Zeilstra.

Geen medische gesprekken

Menzis benadrukt dat het niet om medische gesprekken gaat. Die worden alleen gevoerd wanneer de ouderen daar prijs op stellen. Ook worden er beslist geen producten of diensten aangeboden waarvoor betaald moet worden.