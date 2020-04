Digitale raadsvergadering: gordijn dicht en goed zichtbaar zijn

Burgemeester Bolding leidt de eerste digitale raadsvergadering in Het Hogeland (Foto: Gemeente Het Hogeland)

De afgelopen periode hebben meerdere gemeenten al een digitale raadsvergadering gehouden. In het Hogeland is dat sinds woensdagavond nu ook het geval.

Vanwege de coronacrisis kunnen de raden niet fysiek bij elkaar komen. Een aantal raadspartijen had liever gezien dat de overstap naar het digitaal vergaderen sneller was gegaan. Eerder liet de gemeente al weten dat het digitale vergaderen nogal wat voeten in de aarde had.

Instructies gekregen

Zo moesten de raadsleden nog uitleg krijgen over het vergaderprogramma Microsoft Teams. Maar inmiddels weet iedereen hoe het moet. Vorige week heeft de raad een oefenvergadering gehouden en woensdag volgde de echte.



Drie raadsleden zitten twintig minuten voor aanvang al klaar en zijn te zien via de livestream. Raadslid Jacob Cleveringa (Gemeentebelangen) doet nog even een gordijn achter hem dicht vanwege het tegenlicht. De raadsleden hebben namelijk uitgebreide instructies hoe er digitaal vergaderd moet worden: iedereen moet goed zichtbaar zijn.

Wetgeving

De regel is dat raadsleden herkenbaar, zichtbaar en goed hoorbaar moeten zijn. Dat staat omschreven in de tijdelijke wet 'digitale beraadslaging en besluitvorming'. Deze noodwet maakt het mogelijk om digitaal besluiten te nemen. Eerst moesten de gemeentebesturen daarvoor fysiek bij elkaar komen.

De digitale raadsvergadering was via een stream op de gemeentelijke website voor iedereen live te volgen. Dit moet ook, zo staat in de nieuwe wet.

Even wennen

'Is er al lawaai?' vraagt raadslid Cleveringa vervolgens in de camera.

'Ja hoor. Ik hoor je', zegt Mädi Cleerdin (PvdA). Vervolgens grapt ze naar een ander raadslid, die ook in zijn eigen huis zit, of die even koffie voor haar wil halen.

Als de aanwezige raadsleden gewend zijn aan het idee om elkaar via een webcam te zien wordt het beeld overgenomen en wordt een kladbloknotitie gemaakt met de tekst dat de vergadering om 19:00 uur begint.

Worstelen met microfoon

Om twee voor zeven verschijnt burgemeester Henk Jan Bolding in beeld vanuit het gemeentehuis. Een paar raadsleden worstelen met hun geluid en microfoon en het zien van andere raadsleden. De burgemeester waarschuwt hen even dat de strubbelingen allemaal live te volgen zijn.

Na wat telefoontjes over en weer lijkt uiteindelijk alles een paar minuten later opgelost te zijn.

Start

'Welkom bij deze gewone raadsvergadering die in buitengewone omstandigheden plaatsvindt.' Als burgemeester Bolding om zeven uur de vergadering opent, zijn op de achtergrond de kerkklokken van Uithuizen te horen, die net zoals vele andere klokken voor de zesde keer luiden voor hoop en troost in coronatijd.

Er volgt een voorstelronde waarin de raadsleden hun volledige naam moeten zeggen zodat iedereen goed geïdentificeerd kan worden. Als raadsleden iets willen zeggen of willen inbreken als een ander spreekt, dan kunnen ze dat melden via een groepswhatsapp.

De raad behandelt vervolgens de onderwerpen op de agenda. Na de strubbelingen in het begin lijken alle raadsleden inmiddels gewend aan het nieuwe normaal voor raadsvergaderingen.

Aan het einde van de vergadering blikt burgemeester Henk Jan Bolding tevreden terug. 'Iedereen heeft zich netjes voor de camera gedragen. Allemaal gezond blijven en morgen weer goed opstaan', besluit Bolding.

De gemeente gaat de digitale vergadering nog evalueren.

