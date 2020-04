Lopend Vuur: Laat maar komen, die toeristen naar Groningen

In Zeeland mogen uitbaters van campings, hotels en vakantieparken vanaf vandaag vijftien procent van hun slaapplekken verhuren, tenminste als de vakantievierders over eigen sanitair beschikken. Eigenaren van een tweede woning zijn ook weer welkom.

Ook in de provincie Noord-Brabant kunnen gezinnen weer terecht op vakantieparken en campings, zolang het verblijf eigen sanitair heeft. Daarentegen is een huisje of caravan huren met een vriendengroep niet toegestaan.

Zou dit ook een goed idee zijn voor Groningen? We zijn benieuwd naar jouw mening.

