'De Genezers' over hersenletsel: de wereld op z'n kop

Hoewel in het UMCG veel mensen worden verpleegd met COVID-19, staat de reguliere gezondheidszorg niet stil. Langzaam komt de stroom aan 'andere' patiënten weer op gang. In de vijfde aflevering van de podcast serie "De Genezers" gaat het over hersenletsel.

En dan met name over het hersenletsel waar veel mensen wel eens mee te maken krijgen: een hersenschudding.



Nog dagelijks gevolgen merkbaar

Jaarlijks hebben meer dan 85.000 mensen een hersenschudding. Een kwart van die pechvogels heeft er maanden later nog altijd veel last van. Sommigen ondervinden zelfs jaren later nog dagelijks de gevolgen van wat eerst een 'gewone' val op het hoofd leek.

Manja van der Weijde was journalist bij RTV Drenthe. Ze liep letsel op aan haar hoofd op de weg terug van een vakantie. Het leek mee te vallen, maar tien jaar later is de ellende nog altijd niet voorbij.

'De wereld op z'n kop'

Joukje van der Naalt is de genezer in deze aflevering. Neuroloog en professor met als aandachtsgebied: traumatisch hersenletsel. Uit haar onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn in de manier waarop mensen omgaan met hun letsel. En dat heeft grote gevolgen voor hun dagelijks leven. Ze noemt het 'de wereld op z'n kop.'

De genezers is een podcast over ziekte en genezing. Over dokters en patienten. Over methodes en ontwikkelingen in de medische wetenschap. Pieter de Hart praat in iedere aflevering met een patiënt en een dokter of onderzoeker.